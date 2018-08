S.Orsola, avviata la prima gara per rifacimento dei tetti

La Città Metropolitana di Firenze ha avviato la gara per il rifacimento delle coperture del complesso di Sant’Orsola. La scadenza per le offerte è il 5 settembre: si prevede che i lavori, dopo i tempi tecnici per l’affidamento, inizino entro l’anno. La spesa finanziata per i nuovi tetti è di 1,6 milioni.

E’ pronto anche il progetto preliminare per il rifacimento delle facciate, oggetto di una ulteriore gara da 2,8 mln che si ipotizza possa partire prima di fine anno. “Dopo il venir meno della proposta privata dei mesi scorsi ho deciso di prendere il toro per le corna e di intervenire direttamente come Città Metropolitana, trovando le risorse necessarie per l’inizio dei lavori”, ha affermato il sindaco Dario Nardella, spiegando che dopo i lavori strutturali si procederà col completamento degli spazi interni “per il quale siamo già al lavoro per trovare la migliore soluzione di finanziamento attraverso un partenariato pubblico/privato”.

Per la destinazione finale del complesso, ha concluso Nardella, “lavoreremo insieme ai cittadini del quartiere per individuare le migliori soluzioni compatibili con il progetto di riqualificazione”.

Per il comitato Santorsolaproject, la decisione della Città Metropolitana è “un’ottima notizia” ma “è necessario costruire un ”processo di decisione collaborativo” finalizzato al recupero del Sant’Orsola e al rilancio del quartiere di San Lorenzo”.