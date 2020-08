S.O.S compiti: sostieni il progetto dell’Oltrarno per il supporto didattico gratuito

Intervista di Chiara Brilli a Gaia Poli, professionista nel campo dell’educazione universitaria internazionale ed educatrice volontaria , insieme alla collega Camilla, per il progetto “S.o.S. compiti” al giardino Nidiaci Ardiglione di Firenze. Ascolta anche la testimonianza di Amina, giovane di 15 anni che è stata supportata dal progetto e che ha scritto una lettera che pubblichiamo integralmente, per sensibilizzare chi vorrà dare un contributo economico affinché questa progettualità didattica possa proseguire anche da settembre.

Caro Direttore,



mi chiamo Amina, ho 15 anni e amo studiare. Sono appena stata ammessa al secondo anno di liceo classico; durante questo mio primo anno ho faticato molto ad adeguarmi al metodo di studio proposto all’interno di questo indirizzo, nonostante io mi sia impegnata tanto. Nel cercare supporto didattico al di fuori dell’istituto in cui studio, sono venuta a conoscenza del progetto “S.O.S. compiti“, progetto su cui vorrei richiamare la sua attenzione e quella dei suoi ascoltatori.

Il progetto “S.O.S. compiti“ è un servizio che supporta bambini ed adolescenti delle scuole elementari, medie e superiori, nello svolgere i compiti assegnati dagli insegnanti, e nell’assorbimento e l’elaborazione del contenuto didattico. Il servizio nasce in forma gratuita, strutturato in incontri bisettimanali di supporto e condivisione didattica, ed è organizzato dalla ONLUS “Associazione amici del Niciadi in Oltrarno“, presso il Giardino dei Nidiaci in via dell’Ardiglione.

Questo spazio per l’infanzia nel cuore dell’Oltrarno di Firenze, è gestito dalla partecipazione attiva e volontaria di genitori e residenti del quartiere. Dopo essere stato abbandonato nel 2012, è poi tornato a ricoprire il suo ruolo di spazio verde riparato ed a disposizione dell’infanzia di San Frediano nel 2013, ed è oggi sostenuto dalla guida altruista e responsabile di Valentina Casadei, presidente dell’associazione. Grazie alla collaborazione fra questi attivi membri della comunità dell’Oltrarno e le istituzioni locali, nasce la vivace gestione del giardino.

Le invio questa lettera per chiederLe gentilmente di aiutarmi a diffondere questa associazione ed i suoi progetti. Questi non sono solo strettamente didattici ma anche sociali e di integrazione, offerti a supporto di bambini e ragazzi di origine Italiana e non, come stimolo ad andare avanti con “voglia“.

La ringrazio sentitamente, Amina