S.Croce S/A: operaio cade in vasca depurazione e muore

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Toscana. E’ accaduto nel distretto conciario di Santa Croce sull’Arno. Ferito un altro operaio che era con lui, e che non sarebbe in pericolo vita

Un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando alla manutenzione di una cisterna nel depuratore Aquarno insieme ad un collega che è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. L’incidente mortale sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Santa Croce sull’Arno (Pisa) .

I due operai, sui 40-45 anni, sarebbero finiti in una vasca dopo un volo di alcuni metri.

L’operaio sarebbe rimasto incastrato nella vasca esalando gli acidi presenti ed è stato estratto esanime mentre il collega ha riportato ferite multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118, i carabinieri e e i tecnici Asl della medicina del lavoro. Il corpo dell’uomo è stato trasportato a medicina legale.

proprio ieri l’Inail aveva reso noti i dati sigli infortuni sul lavoro nei primi 6 mesi del 2023.

Il rendiconto di metà anno conferma i dati dei primi quattro mesi resi noti nel corso del roadshow di Inail a Firenze del giugno scorso. Da gennaio a giugno 2023 le denunce per infortuni sul lavoro in Toscana sono state 23.401 contro le 28.255 dello stesso periodo del 2022, con una flessione del -17,18%, lievemente inferiore al dato nazionale (-22,40%). Le morti sul lavoro, nel periodo preso in esame, sono state 21, contro le 33 di un anno fa (-36,36%, contro il -2,81% nazionale). In rialzo, invece, le denunce relative a malattie professionali: 5.836 nei primi sei mesi 2023 (+22,17%, in linea col +22,38% nazionale).