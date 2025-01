Rose City Band, “Sol y Sombra”. Il Disco della Settimana

Il 5° album del progetto del chitarrista dei Wooden Shijps, Ripley Johnson, è un ritorno al punto di partenza, alla meraviglia del country rock cosmico, solare e venato di psichedelia

Già noto per la sua leadership dei californiani Wooden Shjips e Moon Duo, l’instancabile Ripley Johnson esplora il country rock così come era letto negli anni della conquista dello spazio a cavallo fra ’60 e ’70, il cosiddetto country “cosmico”. La musica della Rose City Band presenta dunque un country rock senza tempo, solare, il cui slancio apparentemente senza sforzo porta con sé una creazione estatica che non ignora le oscurità celate nella nostra coscienza.

La musica della Rose City Band affonda le sue radici nell’amore per i dischi delle cosiddette “private press” della metà e della fine degli anni Settanta, piccole etichette discografiche indipendenti che pubblicavano musica al di fuori dei circuiti mainstream, un’importante espressione della controcultura di quel periodo.