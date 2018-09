‘Ronde Antipanino’ in via dei Neri a Firenze

Firenze, in un video che gira sui sociali, alcuni individui, che indossano una pettorina con su scritto “Ass. Naz. OSSERVATORI VOLONTARI SICUREZZA URBANA”, dichiarano di essere in Via dei Neri “Per controllare le persone che si mettono a sedere per mangiare sul marciapiede”.

“Noi siamo su richiesta dei commercianti – continua l’uomo intervistato nel video girato in via dei Neri – però c’è l’appoggio dei vigili perché c’è un’ordinanza… che appunto è vietato mangiare per la strada… noi siamo un’associazione di volontari”.

Il video, che conta già più di 10.000 visualizzazioni, ha spinto Palazzo Vecchio a postare una ‘precisazione’ sulla rete civica, nella quale si smentisse il fatto che ci sia una collaborazione tra la Polizia Municipale ed alcuna associane privata nel controllo del rispetto dell’ordinanza anti-bivacchi.

Il comunicato di Palazzo vecchio: “Sta circolando in queste ore sui social network un video nel quale, in via dei Neri, un soggetto appartenente a un’associazione privata dichiara di operare in appoggio ai vigili del Comune di Firenze nel far rispettare l’ordinanza anti-bivacchi. In merito a tale video, la Polizia Municipale precisa che sono solo gli agenti della polizia municipale ad operare per dare esecuzione all’ordinanza e che non vi è alcun rapporto tra il Comune di Firenze e tale associazione. Nessuna associazione privata o membro di associazione privata può operare per conto o in appoggio alla Polizia Municipale, che ha competenze specifiche non attribuibili. Verranno in ogni caso fatti ulteriori approfondimenti e situazioni contrastanti con quanto previsto saranno immediatamente segnalate alle autorità competenti”.