Rogo Isola Elba: forestali sospettano natura dolosa

L’incendio già in mattinata era praticamente estinto con qualche rimasuglio di focolai sparsi che non ha però impedito di partire subito con la bonifica dell’area interessata dal rogo.

Il rogo che è divampato ieri sera all’isola d’Elba, portando all’evacuazione di 700 persone da case e strutture, con ogni probabilità, è di origine dolosa. “Sono già cominciate le attività di indagine perché riteniamo che l’incendio sia di natura dolosa e stiamo portando avanti tutti gli accertamenti necessari per riuscire a individuare il responsabile”. Lo ha detto il comandante dei carabinieri forestali del Parco Arcipelago Toscano, Stefano Cipriani, parlando in merito all’incendio divampato la notte scorsa nel territorio del comune di Rio all’isola d’Elba

Riguardo alle operazioni di spegnimento del rogo, nella tarda mattinata di oggi, grazie anche al massiccio intervento via aerea di due canadair della flotta aerea Vf e due elicotteri della Regione Toscana, operativi dalle prime luci dell’alba, non c’era già più fronte attivo, l’incendio cioè era praticamente estinto con qualche rimasuglio di focolai sparsi che non ha però impedito di partire subito con la bonifica dell’area interessata dal rogo.

Sono stati circa 700 gli evacuati totali per il rogo che si è sviluppato ieri sera all’isola d’Elba, nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo: evacuate alcune abitazione e un campeggio per precauzione.

Sull’isola hanno operato decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono bruciati 14 ettari. Degli evacuati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Al momento si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata.

Oltre al campeggio a Ortano, a causa del rogo, è stato evacuato anche un villaggio vacanze. La maggior parte degli evacuati sono turisti che sono stati trasferiti con l’intervento di protezione civile, carabinieri e forestali e ospitati nella scuole elementari del comune di Rio. Direttamente minacciate dalle case, secondo quanto spiegato dalla Regione, tre abitazioni i cui occupanti sono stati fatti evacuare. Nessuno è rimasto ferito.