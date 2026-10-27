DIDETTAGLI

Progetto solista del cantautore e polistrumentista romano Edoardo Ricci (classe 2002), cresciuto a Tivoli e affiancato dal vivo da una band di quattro elementi. Con un background nato sul pianoforte classico e poi evolutosi verso sintetizzatori e percussioni, didettagli propone un mix di indie rock, alt-rock ed elettronica diretto e senza filtri. Si è fatto notare nei club della scena romana (Largo Venue, Wishlist, Hacienda) attraverso un’intensa attività live.

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