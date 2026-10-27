TERZA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – GIOVEDì 29 OTTOBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
ANGELICA DEL NIBBIO
Sofisticata cantautrice fiorentina classe 1998 con oltre quindici anni di studi musicali alle spalle, Angelica Del Nibbio si presenta con una formazione di 7 elementi. Il suo percorso esplora e mescola elettronica, cantautorato e pop, muovendosi in una costante ricerca timbrica e concettuale. Con testi rigorosamente in italiano, la sua musica punta a costruire un’identità artistica sincera che riflette la necessità di mettersi in gioco e trovare il proprio posto nel panorama contemporaneo.
BOETTI
DIDETTAGLI
Progetto solista del cantautore e polistrumentista romano Edoardo Ricci (classe 2002), cresciuto a Tivoli e affiancato dal vivo da una band di quattro elementi. Con un background nato sul pianoforte classico e poi evolutosi verso sintetizzatori e percussioni, didettagli propone un mix di indie rock, alt-rock ed elettronica diretto e senza filtri. Si è fatto notare nei club della scena romana (Largo Venue, Wishlist, Hacienda) attraverso un’intensa attività live.
EUPHONIA
Band di 5 elementi nata nel 2022 nella provincia di Torino, con un’età media di 21 anni. Il loro stile si sviluppa tra rock alternativo, shoegaze, art rock ed elettronica, citando riferimenti come Radiohead, Interpol e Verdena. I loro testi in italiano analizzano metaforicamente l’esperienza individuale e le tematiche socio-politiche. Attivi con decine di concerti (tra cui l’Eurovision Village a Torino e il _resetfestival), dopo l’EP Piccoli Stralci Di Esistenza (2024) pubblicano nel maggio 2026 l’album d’esordio Dove I Fiori Non Muoiono per The Orchard.
STOCCOLMA
Nati a Livorno nel 2024 dall’intesa tra Francesco Lecci (voce/chitarra) e Tommaso Raffoni (batteria), gli Stoccolma hanno raggiunto nel 2026 la formazione definitiva a quattro elementi poco più che ventenni. Il loro stile offre un’interpretazione post-punk dell’indie rock italiano contemporaneo, caratterizzata dall’uso di sonorità d’ispirazione psichedelica anni ’60. I testi, scritti in italiano, affrontano temi quali il disagio interiore, l’amore, la dipendenza e la ricerca di un’autenticità personale.
SYBILLA
Progetto solista di Sybilla Pereira da Sarzana (SP). Dopo gli studi in Filosofia Antica e in Psicoterapia nel Regno Unito e un’esperienza in Brasile legata a danza, teatro e canto ancestrale, torna in Italia nel 2025 collaborando con il collettivo indipendente RattoCasa. La sua musica fonde cantautorato, shoegaze, autoironia punk e atmosfere new wave alla nostalgia emotiva e sonora del Brasile afroindigeno. Con testi in lingua inglese, è attualmente al lavoro sul suo EP d’esordio previsto entro la fine del 2026.