EPOCA22

Quartetto new wave e post-punk di Carrara con marcate influenze shoegaze e un cantautorato urbano in lingua italiana. Dopo l’esordio sulla lunga distanza nel 2024 con La Città Radiosa — accetto positivamente da testate come Rockit e Rumore — e una serie di concerti tra Roma e Milano, a dicembre 2025 pubblicano l’EP DICEMBRE. Nella primavera 2026 entrano al Greenfog Studio di Mattia Cominotto per registrare il secondo album, caratterizzato da un suono più cibernetico e meccanico che unisce le tensioni di U2, Primal Scream e Massive Attack.

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