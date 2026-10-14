Trio di Empoli con un’età media di 28 anni, attivo dal 2024. Nati originariamente con l’EP Dark noise, nel 2025 virano verso sonorità modern metal che fondono riff aggressivi, chitarre distorte, influenze industrial e inserti elettronici con ritornelli pop. Con testi in lingua inglese, nel giugno 2025 pubblicano il loro secondo lavoro in studio, l’album Back from the hell.
SECONDA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – GIOVEDì 22 OTTOBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
AUT!
DARKO
EPOCA22
Quartetto new wave e post-punk di Carrara con marcate influenze shoegaze e un cantautorato urbano in lingua italiana. Dopo l’esordio sulla lunga distanza nel 2024 con La Città Radiosa — accetto positivamente da testate come Rockit e Rumore — e una serie di concerti tra Roma e Milano, a dicembre 2025 pubblicano l’EP DICEMBRE. Nella primavera 2026 entrano al Greenfog Studio di Mattia Cominotto per registrare il secondo album, caratterizzato da un suono più cibernetico e meccanico che unisce le tensioni di U2, Primal Scream e Massive Attack.
JOHNSON MELLA
Cantautore e polistrumentista fiorentino classe 2001, accompagnato da una formazione di 5 elementi con un’età media di 25 anni. La sua proposta musicale affonda le radici nella musica black, spaziando tra neo-soul, R&B, funk e jazz. Con testi scritti sia in italiano che in inglese, trae profonda ispirazione da figure di riferimento come Pino Daniele, D’Angelo e dall’immaginario cinematografico di Spike Lee.
JUMP IN TRAIL
Formazione di 7 elementi fondata a Firenze nel 2021, il loro stile affonda le radici nel reggae di stampo “new roots”, contaminato da influenze eterogenee che ne arricchiscono il linguaggio sonoro. Con testi prevalentemente in lingua inglese, i loro brani puntano a veicolare messaggi di consapevolezza e connessione attraverso performance dal vivo dinamiche e dirette.
JUNIPERO
Quartetto romano nato nel 2025, con un’età media di 24 anni. Cresciuti nella scena underground e nei centri sociali della capitale, i Junipero uniscono l’attitudine punk delle origini con elementi funk, jazz, indie pop e pennellate psych-rock. I testi, rigorosamente in italiano, raccontano scorci di vita urbana, esperienze condivise e storie di quartiere su un impianto sonoro del tutto autoprodotto.