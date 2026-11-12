Progetto del cantautore Francesco Ferrari (nato a Pisa e cresciuto tra Firenze e Lucca) che si presenta affiancato da una band. Già visto nella “Computer Age Edition” del Rock Contest e dopo l’EP Panta Rei e l’album Affondo, il suo percorso compositivo è sfociato nel 2025 nelle registrazioni del nuovo lavoro può volare?, realizzato presso il Redroom Recording Studio insieme al produttore Michele Lai. La sua scrittura osserva da vicino le crepe della quotidianità attraverso chitarre sature, aperture melodiche e un’attitudine istintiva.

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