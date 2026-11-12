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Gio 12 Nov 2026
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LE BAND IN GARA

CASA GIALLA

Duo nato nella Pianura Padana e originario di Venezia, con un’età media di 20 anni. Il loro nome si ispira a un edificio brutalista a Mira (VE), simbolo di riparo in un territorio industriale e nebbioso. Con un linguaggio che intreccia post-punk, darkwave, shoegaze ed elettronica minimale, propongono testi in italiano che affrontano le ansie generazionali: precarietà emotiva, solitudine, alienazione e paura del futuro, trasformando il ritmo in uno spazio di resistenza e riflessione.

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KARLITOSDENTI

Progetto del sedicenne siciliano Carlo Denti (da Riposto), cantautore, produttore e polistrumentista dotato di orecchio assoluto. Attualmente studente di liceo musicale, unisce elettronica alternativa, pop sperimentale, indie, jazz, neo-soul e hip-hop. Con un’attività di scrittura in lingua inglese e collaborazioni con artisti emergenti internazionali, ha dato forma alla propria discografia autoprodotta tramite la trilogia di uscite indipendenti Act I, Act II e Act III.

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LE MALABÙ

Duo nato a Firenze nel 2025 dall’incontro tra musicisti di Lucca e Bassano del Grappa, il nome prende spunto dalla filosofa francese Catherine Malabou, traducendo nei testi in italiano e nei suoni concetti come frammentazione e plasticità. La loro proposta intreccia folk, cantautorato e atmosfere shoegaze/dream pop. Nell’estate del 2026 entrano in studio con il produttore Michele Lai per la registrazione del loro primo materiale inedito.

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NOF41

Formazione di 5 elementi fondata a Livorno nel 2024. Il loro percorso musicale si ispira direttamente al movimento new wave e post-punk sia italiano che internazionale, guardando in particolare ai riferimenti storici della scena fiorentina degli anni ’80 come Litfiba e Diaframma. La band propone testi in lingua italiana adagiati su strutture sonore ritmiche e viscerali.

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RUGO

Progetto del cantautore Francesco Ferrari (nato a Pisa e cresciuto tra Firenze e Lucca) che si presenta affiancato da una band. Già visto nella “Computer Age Edition” del Rock Contest e dopo l’EP Panta Rei e l’album Affondo, il suo percorso compositivo è sfociato nel 2025 nelle registrazioni del nuovo lavoro può volare?, realizzato presso il Redroom Recording Studio insieme al produttore Michele Lai. La sua scrittura osserva da vicino le crepe della quotidianità attraverso chitarre sature, aperture melodiche e un’attitudine istintiva.

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THE BRAVE KATUKA BOYS

Quartetto composto da ragazzi con un’età media di 24 anni proveniente da Padova. La loro urgenza espressiva si traduce in brani diretti in lingua inglese che partono dalla matrice folk/punk per aprirsi verso contaminazioni jazz, rockabilly e spunti pop. Appassionati di sonorità vintage e chitarre distorte, propongono un sound ruvido e viscerale centrato sulla dimensione dal vivo.

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