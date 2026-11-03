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Mar 3 Nov 2026
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LE BAND IN GARA

CRUZ LUMA

Trio post-punk ed elettronico nato a Palermo e attualmente basato a Roma. Guidati da Simona Caleca e Giovanni Morici, i Cruz Luma integrano sfumature darkwave, shoegaze e ritmiche tribali con influenze che spaziano dal clubbing alla musica d’atmosfera. Dopo aver aperto i live di Ikan Hyu e Melancholia, nel 2025 pubblicano l’EP in inglese Amor Fati e si esibiscono al club Bronson di Ravenna. Nel maggio 2026 rilasciano il primo album interamente in italiano, Di notte, così fuori fase, autoprodotto e mixato presso lo Zeit Studio di Palermo.
 

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DALCÒ

Progetto solista del musicista fiorentino Giulio Vannuzzi (ex Handshake), affiancato dal vivo da una band di tre elementi. Muovendosi tra rock alternativo e psichedelia con testi in italiano, Dalcò nasce dall’esigenza di ricostruire una propria dimensione espressiva dopo un periodo di ricerca personale e collaborazioni (tra cui Nervi). Il percorso è coronato dall’uscita del disco d’esordio 60 Minuti, accompagnato da una formazione coesa pronta a portare i brani sul palco.
 

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FUJIIRO

Formazione di 4 elementi fondata a Firenze nel 2026 dalle ceneri dei Malva. Il loro sound intreccia rock psichedelico di matrice internazionale (King Gizzard, Tropical Fuckstorm) e cantautorato sensoriale ed onirico in lingua italiana (Iosonouncane, Verdena, C.S.I.). Nel mese di aprile 2026 pubblicano per Overdub Recordings l’album Tra mandrie e stormi hai un deja vu, caratterizzato da strutture decostruite, ritmi spigolosi e cantati frenetici.

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LIT UP FUSE

Nati nel 2022 dall’incontro tra la cantautrice Alice Bosco e i produttori Bruno Cama ed Emo, ai quali si aggiunge nel 2025 il batterista Davide Cimmarusti. Questo quartetto pugliese mescola l’energia del punk, l’elettronica, la schiettezza del rap e i sample hip-hop. Dopo l’album d’esordio Trigger (2025) e la versione deluxe del 2026 (con ospitate di Egreen, Nitto dei Linea 77, Kyoto e altri), intraprendono un tour nei club italiani targato Django Music. Nel corso del 2026 pubblicano i singoli “Tantrum” e “Congedo Mestruale” in vista del secondo disco.

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SACRIFIGHE

Collettivo femminista e rumoroso di 5 elementi nato a Roma a ottobre 2025, con un’età media di 22 anni. La loro proposta combina art punk, no wave, noise, krautrock e world music con una forte componente teatrale e performativa sul palco. Con testi in italiano (e un brano in latino), utilizzano strumenti tradizionali, percussioni come la darbuka ed elementi insoliti. Attivissime nei club della capitale (Wishlist, Trenta Formiche, Brancaleone), propongono uno show d’impatto visivo e sonoro.

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XYLEMA

Trio alternative rock, punk e grunge nato ad Asti nel 2014, con un’età media di 28 anni. Dopo l’album d’esordio Linfa Grezza (2018) e diversi singoli, vantano una ricca attività live che li ha visti aprire i concerti di Afterhours, Ministri, Sick Tamburo e Punkreas, oltre a collaborare con Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) al Reset Festival. Nel mese di aprile 2026 pubblicano l’album autoprodotto Dove finisce l’acqua, masterizzato da Giulio Ragno Favero, caratterizzato da dinamiche graffianti e testi in italiano focalizzati sui cambiamenti personali e generazionali.

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