CRUZ LUMA

Trio post-punk ed elettronico nato a Palermo e attualmente basato a Roma. Guidati da Simona Caleca e Giovanni Morici, i Cruz Luma integrano sfumature darkwave, shoegaze e ritmiche tribali con influenze che spaziano dal clubbing alla musica d’atmosfera. Dopo aver aperto i live di Ikan Hyu e Melancholia, nel 2025 pubblicano l’EP in inglese Amor Fati e si esibiscono al club Bronson di Ravenna. Nel maggio 2026 rilasciano il primo album interamente in italiano, Di notte, così fuori fase, autoprodotto e mixato presso lo Zeit Studio di Palermo.

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