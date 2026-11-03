TERZA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – GIOVEDì 29 OTTOBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
CRUZ LUMA
DALCÒ
FUJIIRO
LIT UP FUSE
Nati nel 2022 dall’incontro tra la cantautrice Alice Bosco e i produttori Bruno Cama ed Emo, ai quali si aggiunge nel 2025 il batterista Davide Cimmarusti. Questo quartetto pugliese mescola l’energia del punk, l’elettronica, la schiettezza del rap e i sample hip-hop. Dopo l’album d’esordio Trigger (2025) e la versione deluxe del 2026 (con ospitate di Egreen, Nitto dei Linea 77, Kyoto e altri), intraprendono un tour nei club italiani targato Django Music. Nel corso del 2026 pubblicano i singoli “Tantrum” e “Congedo Mestruale” in vista del secondo disco.
SACRIFIGHE
Collettivo femminista e rumoroso di 5 elementi nato a Roma a ottobre 2025, con un’età media di 22 anni. La loro proposta combina art punk, no wave, noise, krautrock e world music con una forte componente teatrale e performativa sul palco. Con testi in italiano (e un brano in latino), utilizzano strumenti tradizionali, percussioni come la darbuka ed elementi insoliti. Attivissime nei club della capitale (Wishlist, Trenta Formiche, Brancaleone), propongono uno show d’impatto visivo e sonoro.
XYLEMA
Trio alternative rock, punk e grunge nato ad Asti nel 2014, con un’età media di 28 anni. Dopo l’album d’esordio Linfa Grezza (2018) e diversi singoli, vantano una ricca attività live che li ha visti aprire i concerti di Afterhours, Ministri, Sick Tamburo e Punkreas, oltre a collaborare con Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) al Reset Festival. Nel mese di aprile 2026 pubblicano l’album autoprodotto Dove finisce l’acqua, masterizzato da Giulio Ragno Favero, caratterizzato da dinamiche graffianti e testi in italiano focalizzati sui cambiamenti personali e generazionali.