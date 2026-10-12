Progetto guidato da Viola Massa, cantautrice, cantante e sassofonista della zona Massa-Carrara, comprende una band di sei elementi e nasce come un processo alchemico interiore che esplora emozioni frammentate alla ricerca dell’espressione più autentica del sé. Ha pubblicato nel dicembre 2024 un primo EP caratterizzato da una ricerca timbrica tra suoni distorti, cupi e in equilibrio dinamico, ispirato a sonorità indie rock contemporanee e richiami ad atmosfere lontane nel tempo. Attualmente stanno lavorando a un nuovo EP con sonorità in continua evoluzione.