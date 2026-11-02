Rock Contest 2026: 4a serata di selezione.

Giovedì 5 Novembre per la 4a serata di selezione ci spostiamo al Glue Alternative Concept Space di Firenze! A sfidarsi sul palco saranno Lit Up Fuse, Cruz Luma, Fujiiro, Dalcò, Sacrifighe, Xylema. L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30. Intanto Boetti, didettagli, Mario Rossi fa rap, Jump in Trail, Mosquitos Like Helicopters, Epoca 22 hanno superato la prima fase di selezione accedendo alle semifinali!

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata.

Ma per gli esclusi non è ancora detta l’ultima parola! Alla fine delle serate di selezione i due progetti esclusi con il massimo dei voti saranno “recuperati” accedendo alle semifinali.

Guarda intanto le speciali session live realizzate per il Rock Contest dai sei progetti della serata!

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 12 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Karlitos Denti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla

Semifinali

Venerdì 20 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 26 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

SERATA FINALE

Domenica 6 Dicembre – TENAX (Firenze). Special guest live: LAMANTE! Prevendite su DICE.

Tutte le informazioni utili sono online sul sito www.rockcontest.it.

Facebook – www.facebook.com/RockContestControradio

Instagram – www.instagram.com/rockcontestcontroradio/

Ufficio Stampa GDG PRESS [email protected]