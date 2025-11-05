RENTAL0012

Giovanissima band italo-slovena da Trieste, attiva dal 2020. Il loro stile miscela pop, urban, shoegaze, elettronica e punk, con testi in italiano e sloveno. Hanno pubblicato gli EP “La vita in una sera” (2023) e “La vita in una notte” (2025), parte della “Trilogia del Sole e della Luna” (pomeriggio-notte-mattina). Figli della pandemia, si definiscono “apolidi digitali”, ma a fare da sfondo al sound e all’immaginario dei RENTAL0012, c’è Trieste, terra di confine e di scoperta dalla quale osservare il mondo La musica e l’identità della band sono fortemente ispirate alla propria città, con un approccio energico e temi di denuncia sociale.

