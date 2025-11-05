TERZA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – GIOVEDì 6 NOVEMBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
1 44 9 8
Artista che si muove fra Torino e Livorno, si avvicina alla cultura Hip-Hop attraverso la danza e con un background musicale legato al cantautorato. Nel 2018 inizia a scrivere fino alle prime pubblicazioni nel dicembre 2020. Da allora pubblica svariati brani e progetti, di cui l’ultimo (“ENEIDE II”) rilasciato a maggio 2025. Già segnalato come talentuoso “outsider” in prestigiose manifestazioni, 1 44 9 8 fa delle liriche una delle sue più evidenti peculiarità, con un immaginario legato al reale e al quotidiano, “fatto di fatiche, impegni e lontano da ogni forma di ostentazione, per riportare al centro del rap la parola e la narrazione.”
DREAMLOG
Dream Log è una band emergente di Firenze, formata nel 2021 tra studenti della stessa scuola di musica. Hanno lavorato al loro primo EP, in italiano, con la produzione artistica di Lorenzo Pellegrini degli Handlogic. La loro musica unisce sonorità rock classiche con elementi di elettronica contemporanea, influenzata da dreampop e shoegaze, e nei testi richiamano atmosfere oniriche e sensazioni introspettive.
LF_ladlefurnace
Il progetto nato nel 2023 dal musicista Giacomo Biancalana (già attivo nei Misére de la Philosophie), si caratterizza per un approccio minimale e sintetico con strumenti elettronici e effetti rumoristici/industriali. Il primo album, “La Bambina e i Mostri” presenta brani con liriche in italiano ispirate ad atmosfere thriller/horror metropolitano, creando scenari sonori dominati da ritualità violente di soggetti alienati. La musica mescola drum machine convulse, sintetizzatori ossessivi e voci sussurrate, evocando una città post-industriale popolata da mostri e fantasmi.
MAD MEDULLA
Da Trento, assieme dal 2016, ispirati dai classici dell’alternative rock e orientati verso le esperienze più innovative della psichedelia contemporanea. Il loro sound unisce spiritualità, energia e connessione con l’universo, suggerendo il raggiungimento di uno stato alterato di coscienza attraverso la musica..
RENTAL0012
Giovanissima band italo-slovena da Trieste, attiva dal 2020. Il loro stile miscela pop, urban, shoegaze, elettronica e punk, con testi in italiano e sloveno. Hanno pubblicato gli EP “La vita in una sera” (2023) e “La vita in una notte” (2025), parte della “Trilogia del Sole e della Luna” (pomeriggio-notte-mattina). Figli della pandemia, si definiscono “apolidi digitali”, ma a fare da sfondo al sound e all’immaginario dei RENTAL0012, c’è Trieste, terra di confine e di scoperta dalla quale osservare il mondo La musica e l’identità della band sono fortemente ispirate alla propria città, con un approccio energico e temi di denuncia sociale.
SELLI
Progetto cantautorale di Selene Greco, torinese, che, attraverso la musica, esprime emozioni e fragilità contrastanti con un mondo razionale e calcolatore. Le sue canzoni condividono emozioni difficili da accettare trasformando la vulnerabilità in forza e libertà. Già fattasi notare in diversi prestigiosi contesti, Selli sta preparando il lancio di nuovi brani che uniscono scrittura intima e arrangiamenti essenziali.