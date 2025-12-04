SECONDA SEMIFINALE
IN DIRETTA DAL GLUE ALTERNATIVE CONCEPT SPACE – VENERDì 5 DICEMBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
RXNN
Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.
PROLEX & ZAC BLUE
Artista poliedrico e sfuggente, originario dei dintorni di Lucca. La sua musica, “come un urlo generazionale, cristallizza la condizione di un uomo disorientato nella società, fondendo lirismo crudo ed emotività viscerale”. Tra avant-jazz, improvvisazione, noise, hip hop e spoken word, l’ensemble non si pone limiti di genere citando, indifferentemente, Black Midi, Fishmans, o Khruangbin
SUCCINTO
Federico Garbin, da Chioggia, è un musicista, produttore musicale e content creator attivo sin da giovanissimo sulla scena indipendente italiana. A soli 16 anni fonda HUND, band di cui è frontman e bassista con cui pubblica diversi singoli. Nel 2019 si dedica invece al duo elettronico VVENDI. Con una intensa attività tra live e performance nel campo dell’arte e della moda nel 2024 da il via al progetto “Succinto”, interpretazione in italiano di un sound delicato che oscilla tra dream pop e jingle pop in totale autoproduzione, mentre dal vivo si esibisce con una band.
VICKY LEROY
“Vicky LeRoy (dalla provincia senese) è un falso di autore: è come un calzino di “Dolcè e Gabbiana”. Vicky cresce in provincia ascoltando i Bauhaus mentre il fratello ascoltava Franchino e questo è fondamentale per comprenderne la poetica. Le canzoni parlano di vita, di morte, di spatzle, di fughe promesse e mai fatte, di stelle e treni mai presi. Sequencer e synth danno forma a questi immaginari insieme a voce e suoni campionati dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station, dalla loop-station”.
PROBLEMIDIFASE
Nato fra Verona e Bologna, Problemidifase è un progetto che raccoglie immagini, sensazioni ed emozioni tipiche del periodo post-adolescenziale, mescolando paure legate alla crescita personale e ai rapporti sociali. Il loro sound mescola dream pop, suggestioni emo e alternative folk, con un obiettivo preciso: “raccontare un certo tipo di disagio personale, sperando che almeno qualcuno ci si possa riconoscere e che, auspicabilmente, riesca a sentirsi un po’ meno solo.
ACANTO