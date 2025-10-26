SECONDA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – GIOVEDì 30 OTTOBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
ACANTO
ELEMENTO UMANO
“Un vecchio studente del liceo linguistico con la passione per i testi torrenziali e un’attitudine strumentale, unite da una forte necessità di espressione. Si colloca in quella fascia che sceglie una mediazione tra rime, barre, flow e spirito cantautorale”. Giovane dai dintorni di Pistoia, già fattosi notare in prestigiosi contesti e media nazionali, ha una discreta esperienza live anche come opening act per artisti importanti.
END/or/FINE
Attivi dal 2023 e provenienti da Emilia Romagna e Salento, gli END/or/FINE sono “un’esplosione grunge-punk-elettronica che ti prende a schiaffi l’anima. Testi crudi, suoni scuri, energia viscerale che fonde stili e personalità per dare vita a un sound senza fronzoli che si fa voce di una generazione arrabbiata e fragile, in cerca di verità. Tre anime, un’urgenza: esprimersi senza compromessi”.
MAYFLOW
Duo formato nel 2020 da Mayford Fox (producer, dalle Marche) e LowKey (un mascherato polistrumentista), fondono elettronica, future garage e pop sperimentale. La loro musica, fuori dagli schemi, affronta temi come le ansie digitali e l’alienazione, e si sta affermando rapidamente sulla scena italiana grazie a singoli d’impatto e live energici, un invito a perdersi e ritrovarsi nel rumore.
NARCADIAN
Potente alternative rock in italiano con influenze industrial, trip hop e big beat. Narcadian é un progetto musicale al suo esordio proveniente da Pennabilli (Rimini) nato dall’esigenza di esprimere senza compromessi la noia, il cinismo e l’alienazione in un mondo di continue sovrastimolazioni e consumismo sfrenato.
THE ORANGE CAVE
Giovane band alternative rock di Milano, la loro musica nasce dall’incontro tra introspezione, desiderio di crescita collettiva e forte critica all’individualismo, con testi che riflettono fragilità e emozioni profonde. La band si esibisce dal vivo come trio con un sound al tempo stesso ruvido e ascetico, evolvendosi dal Folk Rock caldo ad un più tagliente Pop Rock vagamente psichedelico. Nel 2024 hanno pubblicato l’album “NightVision” e nel 2025 il singolo “Stuck In The Endless Game” come anteprima di un nuovo album.