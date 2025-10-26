MAYFLOW

Duo formato nel 2020 da Mayford Fox (producer, dalle Marche) e LowKey (un mascherato polistrumentista), fondono elettronica, future garage e pop sperimentale. La loro musica, fuori dagli schemi, affronta temi come le ansie digitali e l’alienazione, e si sta affermando rapidamente sulla scena italiana grazie a singoli d’impatto e live energici, un invito a perdersi e ritrovarsi nel rumore.

