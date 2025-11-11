SENECA EFFECT

I Seneca Effect sono un gruppo post-punk di Morbegno che prende il nome dal concetto del “dirupo di Seneca” (“la crescita è lenta, ma la rovina è rapida”). La loro musica fonde influenze post-punk e alternative rock anni ’80 e ’90, con suoni densi, viscerali e ritmiche serrate. I testi, in italiano, affrontano temi come disillusione, crisi climatica, instabilità e incertezza del futuro, trasformando ogni pezzo in una narrazione emotiva che riflette l’urgenza e la rapidità del cambiamento nel mondo contemporaneo.

