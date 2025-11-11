QUARTA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL GLUE ALTERNATIVE CONCEPT SPACE – GIOVEDì 13 NOVEMBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
LUMEN
Silvia Demita, in arte Lumen, è una cantautrice che si muove tra Torino, Martina Franca e Milano. Con formazione in psicologia, pratica arte, poesia, danza e musica, unendo sensibilità sociale e carica poetica. Ha pubblicato due EP, mescolando folk d’avanguardia ed elettronica con uno stile cantautorale. Molto attiva sui palchi italiani, si è fatta notare in diverse manifestazioni musicali nazionali. “Nei suoi testi non manca mai la parola mare”.
SENECA EFFECT
I Seneca Effect sono un gruppo post-punk di Morbegno che prende il nome dal concetto del “dirupo di Seneca” (“la crescita è lenta, ma la rovina è rapida”). La loro musica fonde influenze post-punk e alternative rock anni ’80 e ’90, con suoni densi, viscerali e ritmiche serrate. I testi, in italiano, affrontano temi come disillusione, crisi climatica, instabilità e incertezza del futuro, trasformando ogni pezzo in una narrazione emotiva che riflette l’urgenza e la rapidità del cambiamento nel mondo contemporaneo.
STILLOPIA
Cinque, appena diciannovenni, provenienti da Genova, uniscono sonorità alternative, vibrazioni elettroniche e una vena nostalgica che guarda al futuro. Tra chitarre distorte, synth eterei e ritmi dinamici, la band costruisce un avvolgente paesaggio sonoro in cui convivono energia e introspezione. La parola “Stillopia” indica una condizione esistenziale in cui il soggetto si percepisce costantemente osservato, riflesso o sorvegliato, in un equilibrio tra immobilità e consapevolezza dello sguardo altrui, metafora di un controllo onnipresente e impersonale a cui ogni individuo è sottoposto.
SUCCINTO
Federico Garbin, da Chioggia, è un musicista, produttore musicale e content creator attivo sin da giovanissimo sulla scena indipendente italiana. A soli 16 anni fonda HUND, band di cui è frontman e bassista con cui pubblica diversi singoli. Nel 2019 si dedica invece al duo elettronico VVENDI. Con una intensa attività tra live e performance nel campo dell’arte e della moda nel 2024 da il via al progetto “Succinto”, interpretazione in italiano di un sound delicato che oscilla tra dream pop e jingle pop in totale autoproduzione, mentre dal vivo si esibisce con una band.
SUNDOG
Nato come progetto solista di Davide Crescenzi che nel 2019 autoproduce e pubblica gratuitamente diverse uscite. Nel 2022 si solidifica l’attuale formazione della band impegnata in una buona attività live anche come opening act di svariati artisti di fama nazionale. Nel 2024 viene pubblicato e stampato il primo album da vera e propria band “Surprise! The best of Sundog” che si muove tra i territori del post punk e dell’alternative folk in inglese. I cinque, provenienti da Cecina, sono attualmente impegnati nelle date promozionali del debutto e nella scrittura del secondo lavoro.
ZOE
Zoe Ciulli, 23enne cantautrice da Pontedera, ha iniziato la sua carriera nel 2015 come cantante e tastierista del gruppo alt rock AB29, con cui ha pubblicato l’album “Magnitudo” nel 2025. In parallelo, dal 2024 porta avanti un progetto solista in italiano, dove esplora un sound più elettronico e sentimentale. Sta lavorando al suo primo album, “Cuore Aut”oma, incentrato sulle dinamiche automatiche e spesso dolorose dell’amore. A settembre 2025 uscirà anche “Bei Suoni”, un EP collaborativo ironico e tenero i cui ricavati andranno interamente in beneficenza per la campagna “Acqua per Gaza”.