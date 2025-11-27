Controradio Streaming
PRIMA SEMIFINALE

IN DIRETTA DAL GLUE ALTERNATIVE CONCEPT SPACE – VENERDì 28 NOVEMBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA

FRY DAYS

Quartetto veronese nato nel 2011 che mescola garage oscuro, psichedelia contemporanea, stoner rock e punk in un sound distintivo e coinvolgente. Con una buona attività live in Italia e all’estero, dopo il primo LP “I Hear Colors” del 2017 e qualche anno di silenzio discografico, stanno lavorando all’album “UV”, un disco che promette di esplorare nuovi territori sonori mantenendo l’energia esplosiva che li contraddistingue dal vivo. 

MAD MEDULLA

Da Trento, assieme dal 2016, ispirati dai classici dell’alternative rock e orientati verso le esperienze più innovative della psichedelia contemporanea. Il loro sound unisce spiritualità, energia e connessione con l’universo, suggerendo il raggiungimento di uno stato alterato di coscienza attraverso la musica..

ZOE

Zoe Ciulli, 23enne cantautrice da Pontedera, ha iniziato la sua carriera nel 2015 come cantante e tastierista del gruppo alt rock AB29, con cui ha pubblicato l’album “Magnitudo” nel 2025. In parallelo, dal 2024 porta avanti un progetto solista in italiano, dove esplora un sound più elettronico e sentimentale. Sta lavorando al suo primo album, “Cuore Aut”oma, incentrato sulle dinamiche automatiche e spesso dolorose dell’amore. A settembre 2025 uscirà anche “Bei Suoni”, un EP collaborativo ironico e tenero i cui ricavati andranno interamente in beneficenza per la campagna “Acqua per Gaza”.

UVA

Progetto guidato da Viola Massa, cantautrice, cantante e sassofonista della zona Massa-Carrara, comprende una band di sei elementi e nasce come un processo alchemico interiore che esplora emozioni frammentate alla ricerca dell’espressione più autentica del sé. Ha pubblicato nel dicembre 2024 un primo EP caratterizzato da una ricerca timbrica tra suoni distorti, cupi e in equilibrio dinamico, ispirato a sonorità indie rock contemporanee e richiami ad atmosfere lontane nel tempo. Attualmente stanno lavorando a un nuovo EP con sonorità in continua evoluzione.

NARCADIAN

Potente alternative rock in italiano con influenze industrial, trip hop e big beat. Narcadian é un progetto musicale al suo esordio proveniente da Pennabilli (Rimini) nato  dall’esigenza di esprimere senza compromessi la noia, il cinismo e l’alienazione in un mondo di continue sovrastimolazioni e consumismo sfrenato.

1 44 9 8

Artista che si muove fra Torino e Livorno, si avvicina alla cultura Hip-Hop attraverso la danza e con un background musicale legato al cantautorato. Nel 2018 inizia a scrivere fino alle prime pubblicazioni nel dicembre 2020. Da allora pubblica svariati brani e progetti, di cui l’ultimo (“ENEIDE II”) rilasciato a maggio 2025. Già segnalato come talentuoso “outsider” in prestigiose manifestazioni, 1 44 9 8 fa delle liriche una delle sue più evidenti peculiarità, con un immaginario legato al reale e al quotidiano, “fatto di fatiche, impegni e lontano da ogni forma di ostentazione, per riportare al centro del rap la parola e la narrazione.”

