ZOE

Zoe Ciulli, 23enne cantautrice da Pontedera, ha iniziato la sua carriera nel 2015 come cantante e tastierista del gruppo alt rock AB29, con cui ha pubblicato l’album “Magnitudo” nel 2025. In parallelo, dal 2024 porta avanti un progetto solista in italiano, dove esplora un sound più elettronico e sentimentale. Sta lavorando al suo primo album, “Cuore Aut”oma, incentrato sulle dinamiche automatiche e spesso dolorose dell’amore. A settembre 2025 uscirà anche “Bei Suoni”, un EP collaborativo ironico e tenero i cui ricavati andranno interamente in beneficenza per la campagna “Acqua per Gaza”.

