Controradio Streaming
Gio 16 Ott 2025
Controradio Streaming

PRIMA SELEZIONE

IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – MARTEDÌ 28 OTTOBRE ORE 21.30
VOTA IL TUO ARTISTA O GRUPPO PREFERITO!

Le votazioni per questa serata non sono ancora aperte

VOTA

LE BAND IN GARA

FRANK DD & THE SISTERZ

La band nasce a Prato dall’incontro di Frank, cantautore polistrumentista, con le sorelle Didi & Giuly alla sezione ritmica, uniti dalla passione per l’alternative rock, cominciano insieme a creare musica. Nascono i primi brani oscuri, sporchi e vagamente psichedelici e il desiderio di riproporli dal vivo. Sono attualmente al lavoro in studio su questo primo, immediato, materiale.
 

Instagram

FRY DAYS

Quartetto veronese nato nel 2011 che mescola garage oscuro, psichedelia contemporanea, stoner rock e punk in un sound distintivo e coinvolgente. Con una buona attività live in Italia e all’estero, dopo il primo LP “I Hear Colors” del 2017 e qualche anno di silenzio discografico, stanno lavorando all’album “UV”, un disco che promette di esplorare nuovi territori sonori mantenendo l’energia esplosiva che li contraddistingue dal vivo. 

Instagram  Facebook  Youtube

MURR-MA

Chiara Petrucci, cantautrice livornese, si dedica alla musica sin dall’infanzia. Trasferita a Bologna ha continuato a scrivere e si è esibita in locali, sviluppando un interesse per il rock e l’elettronica. Già parte di svariati progetti (La Fame, Mirami), attualmente, Murr-ma sta ultimando il suo primo disco solista, frutto della collaborazione con il produttore e tastierista Fabrizio Pagni (Zen Circus) esplorando sonorità che uniscono suggestioni folk ad avvolgenti tappeti tra rock atmosferico ed elettronica.

Instagram

PROLEX & ZAC BLUE

Artista poliedrico e sfuggente, originario dei dintorni di Lucca. La sua musica, “come un urlo generazionale, cristallizza la condizione di un uomo disorientato nella società, fondendo lirismo crudo ed emotività viscerale”. Tra avant-jazz, improvvisazione, noise, hip hop e spoken word, l’ensemble non si pone limiti di genere citando, indifferentemente, Black Midi, Fishmans, o Khruangbin

Instagram  Youtube

RXNN

Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.

Instagram   Facebook   Youtube

SANTAVITTORIA

“SantaVittoria è la risposta di Davide allo smarrimento, tanto doloroso quanto necessario, dei vent’anni”.  Progetto nato nel 2022 negli ambienti del conservatorio di Cuneo esordisce nel novembre 2024 con l’uscita di un primo singolo. Il quartetto che sperimenta i territori del cantautorato, dell’indie pop e del dream pop, è attualmente impegnato nella registrazione del primo disco.

Instagram

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30793Cronaca18421Politica4130Cultura & Spettacolo3824Diritti2599Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI