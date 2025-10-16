PRIMA SELEZIONE
IN DIRETTA DAL COMBO SOCIAL CLUB – MARTEDÌ 28 OTTOBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA
FRANK DD & THE SISTERZ
FRY DAYS
Quartetto veronese nato nel 2011 che mescola garage oscuro, psichedelia contemporanea, stoner rock e punk in un sound distintivo e coinvolgente. Con una buona attività live in Italia e all’estero, dopo il primo LP “I Hear Colors” del 2017 e qualche anno di silenzio discografico, stanno lavorando all’album “UV”, un disco che promette di esplorare nuovi territori sonori mantenendo l’energia esplosiva che li contraddistingue dal vivo.
MURR-MA
Chiara Petrucci, cantautrice livornese, si dedica alla musica sin dall’infanzia. Trasferita a Bologna ha continuato a scrivere e si è esibita in locali, sviluppando un interesse per il rock e l’elettronica. Già parte di svariati progetti (La Fame, Mirami), attualmente, Murr-ma sta ultimando il suo primo disco solista, frutto della collaborazione con il produttore e tastierista Fabrizio Pagni (Zen Circus) esplorando sonorità che uniscono suggestioni folk ad avvolgenti tappeti tra rock atmosferico ed elettronica.
PROLEX & ZAC BLUE
Artista poliedrico e sfuggente, originario dei dintorni di Lucca. La sua musica, “come un urlo generazionale, cristallizza la condizione di un uomo disorientato nella società, fondendo lirismo crudo ed emotività viscerale”. Tra avant-jazz, improvvisazione, noise, hip hop e spoken word, l’ensemble non si pone limiti di genere citando, indifferentemente, Black Midi, Fishmans, o Khruangbin
RXNN
Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.
SANTAVITTORIA
“SantaVittoria è la risposta di Davide allo smarrimento, tanto doloroso quanto necessario, dei vent’anni”. Progetto nato nel 2022 negli ambienti del conservatorio di Cuneo esordisce nel novembre 2024 con l’uscita di un primo singolo. Il quartetto che sperimenta i territori del cantautorato, dell’indie pop e del dream pop, è attualmente impegnato nella registrazione del primo disco.