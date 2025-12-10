RXNN

Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.

