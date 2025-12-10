Controradio Streaming
LA FINALE!

IN DIRETTA DAL TENAX – DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 21.30
LE BAND IN GARA

FRY DAYS

Quartetto veronese nato nel 2011 che mescola garage oscuro, psichedelia contemporanea, stoner rock e punk in un sound distintivo e coinvolgente. Con una buona attività live in Italia e all’estero, dopo il primo LP “I Hear Colors” del 2017 e qualche anno di silenzio discografico, stanno lavorando all’album “UV”, un disco che promette di esplorare nuovi territori sonori mantenendo l’energia esplosiva che li contraddistingue dal vivo. 

PROLEX & ZAC BLUE

Artista poliedrico e sfuggente, originario dei dintorni di Lucca. La sua musica, “come un urlo generazionale, cristallizza la condizione di un uomo disorientato nella società, fondendo lirismo crudo ed emotività viscerale”. Tra avant-jazz, improvvisazione, noise, hip hop e spoken word, l’ensemble non si pone limiti di genere citando, indifferentemente, Black Midi, Fishmans, o Khruangbin

RXNN

Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.

SUCCINTO

Federico Garbin, da Chioggia, è un musicista, produttore musicale e content creator attivo sin da giovanissimo sulla scena indipendente italiana. A soli 16 anni fonda HUND, band di cui è frontman e bassista con cui pubblica diversi singoli. Nel 2019 si dedica invece al duo elettronico VVENDI. Con una intensa attività tra live e performance nel campo dell’arte e della moda nel 2024 da il via al progetto “Succinto”, interpretazione in italiano di un sound delicato che oscilla tra dream pop e jingle pop in totale autoproduzione, mentre dal vivo si esibisce con una band. 

UVA

Progetto guidato da Viola Massa, cantautrice, cantante e sassofonista della zona Massa-Carrara, comprende una band di sei elementi e nasce come un processo alchemico interiore che esplora emozioni frammentate alla ricerca dell’espressione più autentica del sé. Ha pubblicato nel dicembre 2024 un primo EP caratterizzato da una ricerca timbrica tra suoni distorti, cupi e in equilibrio dinamico, ispirato a sonorità indie rock contemporanee e richiami ad atmosfere lontane nel tempo. Attualmente stanno lavorando a un nuovo EP con sonorità in continua evoluzione.

ZOE

Zoe Ciulli, 23enne cantautrice da Pontedera, ha iniziato la sua carriera nel 2015 come cantante e tastierista del gruppo alt rock AB29, con cui ha pubblicato l’album “Magnitudo” nel 2025. In parallelo, dal 2024 porta avanti un progetto solista in italiano, dove esplora un sound più elettronico e sentimentale. Sta lavorando al suo primo album, “Cuore Aut”oma, incentrato sulle dinamiche automatiche e spesso dolorose dell’amore. A settembre 2025 uscirà anche “Bei Suoni”, un EP collaborativo ironico e tenero i cui ricavati andranno interamente in beneficenza per la campagna “Acqua per Gaza”.

