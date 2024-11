Rock Contest 2024: i semifinalisti!

Completata la rosa dei 12 semifinalisti. Appuntamento con i live per venerdi 22 e venerdì 29 novembre al Glue di Firenze in attesa della grande finale con Andrea Appino.

Sono Lo-Fi Le Fusa, da Firenze, e All The Others, da Prato, ad aver superato la quinta serata di selezione della 36a edizione del Rock Contest di Controradio; si aggiungono a Super Fat Ginger Cat da Bologna, Lazy Lazarus da Firenze, Ore di Sole da Lucca, VOV VOV! da Firenze, Dlemma da Roma, Lysine da Roma, Giulio Maria da Livorno e Nelav da Grosseto. A completare la rosa dei 12 semifinalisti i due “recuperi” (i due progetti con il i voti più alti fra gli esclusi): Stato Brado, da Bologna, e Pietro Mio da Milano.

Lo-Fi Le Fusa

All The Others

L’appuntamento è al GLUE Alternative Concept Space per le due semifinali ad ingresso gratuito, Venerdì 22 novembre con Super Fat Ginger Cat, Lysine, Giulio Maria, Nelav, All The Others, VOV VOV!, e venerdì 29, con Lazy Lazarus, Stato Brado, Dlemma, Lo-Fi Le Fusa, Ore di Sole, Pietro Mio, in attesa della grande finale del 7 dicembre al Viper, con tanti ospiti speciali e il live imperdibile di Andrea Appino. Tutte le info su www.rockcontest.it

Pietro Mio