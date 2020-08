Ristoratori: “delusi dal decreto Agosto. Disattese gran parte delle nostre richieste”

Podcast 00:00 / 00:10:03 1X

Nei prossimi giorni l’associazione Ristoratori Toscana, incontrerà il ministro Bellanova.Ascolta l’intervista con PASQUALE NACCARI, portavoce dell’associazione che riunisce 15 esercizi in regione Toscana

«Faremo presente al ministro le nostre proposte per dare ossigeno al nostro settore», spiega il presidente di Ristoratori Toscana, Pasquale Naccari. «Pensavamo che davvero questo decreto potesse rappresentare una svolta, invece per il momento è un elefante che ha partorito un topolino. Ci aspettavamo una maggiore attenzione per la categoria dei ristoratori. Si è parlato tanto di bonus per 1,5 miliardi. Una misura che non ci convinceva, ma che avrebbe potuto essere migliorata. Invece è sparita dal decreto».