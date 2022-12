Rigassificatore Piombino, Giani: “Sono fiducioso che arriveremo alle compensazioni con l’intesa tra Toscana e Governo”

By

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato la bocciatura dell’emendamento riguardante il rigassificatore di Piombino (Livorno).

A proposito della bocciatura dell’emendamento alla manovra che prevedeva le opere compensative dell’installazione del rigassificatore di Piombino, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha detto di essere fiducioso.

“Sono fiducioso -dice Giani- che arriveremo alle compensazioni non con l’approvazione di emendamenti parlamentari, ma con l’intesa tra Toscana e Governo, che è la via corretta.”

Il presidente toscano continua poi il suo discorso sostenendo che anche nel caso in cui “quell’emendamento proposto dal Pd e dal centrosinistra fosse stato approvato, noi avremmo avuto una garanzia per legge delle opere compensative”.

“Noi ci incontreremo con gli esponenti del governo nei prossimi giorni, e sarà lì la sede nella quale daranno delle risposte”, ha spiegato Giani, che ricordiamo è anche commissario governativo per il rigassificatore di Piombino (Livorno).

“In questo caso – aggiunge il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani– non c’è da approvare nemmeno un emendamento: si sa che se le opere compensative ci sono tutto procede bene come è stato finora, e anche le misure impopolari io me le sono assunte, ho portato avanti quello che è un progetto di interesse nazionale”