Riapre la Mensa Universitaria di Novoli

Firenze, torna la possibilità per gli studenti del polo di Novoli, di tornare a fruire del pasto ‘in presenza’ all’interno della mensa universitaria ‘Caponnetto’.

La sala di consumazione della Mensa viene dunque riaperta rispettando le regole di distanziamento nei tavoli e di separazione nell’afflusso: si potrà accedere a pranzo dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 alle 14:30 e a cena dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00 con menù tradizionale e servizio pizzeria a pranzo.

Come riporta una nota dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana l’iniziativa – al momento applicata solo in questa mensa – consentirà di testare l’efficacia della riorganizzazione delle linee di distribuzione e dei luoghi di consumazione in chiave anti-contagio.

Rimarrà comunque attivo il servizio pasti da asporto sia nella stessa mensa che negli altri punti ristoro universitari di Firenze.