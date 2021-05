Riapertura musei: regala a madre ottantenne il ritorno agli Uffizi

Riapertura musei: le sale vuote e le porte sbarrate degli ultimi mesi sono ancora un ricordo fresco e doloroso per i musei italiani che hanno da pochi giorni celebrato con numerose iniziative l’edizione 2021 dell’International Museum Day.

A Firenze il 4 maggio scorso dopo l’ultima chiusura durata oltre due mesi, la Galleria degli Uffizi, sono tornate visibili al pubblico con molte novità con capolavori mai esposti in maniera permanente e che sono adesso protagonisti di 14 nuove sale dedicate ai grandi della pittura fiorentina, emiliana e romana del Cinquecento.

Vi proponiamo una sorta di tour virtuale attraverso il racconto di un incontro: quello tra una guida turistica e una visitatrice speciale. Ce lo racconta Lucia Montuschi ai microfoni di Chiara Brilli

Di seguito il post in cui Lucia Montuschi ha raccontato sui social la sua esperienza speciale di ripartenza culturale:

Sono felice di condividere un segnale di ripresa per il nostro lavoro grazie alla riapertura dei musei. Oggi ho condotto un tour privato, un regalo speciale di un figlio alla sua mamma che compiva 80 anni, e che lui ha spinto per 3 ore sulla carrozzina presa in prestito alla biglietteria. La commozione della signora era evidente, era da molto che non entrava in galleria ma lei, maestra, aveva portato i suoi alunni fino a quando aveva insegnato e riconosceva tutto, con un guizzo negli occhi che lasciava trasparire tutta la sua gioia.

Siamo entrati nella sala di Piero della Francesca, volevo mostrare la nuova teca, ho alzato gli occhi ed ho visto il direttore che ci ha dato il buongiorno e non ho resistito dal dirgli che la data era importante, un compleanno, lui gentilmente si è fermato per gli auguri

e per la pioggia di complimenti della signora onorata…

Ringrazio molto il figlio per questa opportunità, la signora per la sua empatia e dolcezza e faccio i miei complimenti

alle gallerie degli uffizi: ai ragazzi della biglietteria, al guardaroba e ai custodi, sono stata felice di apprezzare tanta civiltà e di aver potuto offrire un tour fluido anche nelle nuove e strepitose sale del cinquecento.

Una visita che non dimenticherò un nuovo meraviglioso inizio.