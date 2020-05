Riaperto fino al 20 Maggio il Giardino dell’Iris al Piazzale

Firenze, appena in tempo per la fioritura ha riaperto il Giardino dell’Iris, questa meraviglia che si trova al Piazzale Michelangelo, che essendo appunto legato alla fioritura dell’Iris, si può ammirare solo per un limitato numero di giorni all’anno.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus, l’attività del giardino è stata fortemente limitata in quanto la manutenzione del Giardino dell’Iris è interamente affidata a volontari che a causa delle restrizioni per il Covid-19, non hanno potuto lavorare tutto il tempo che sarebbe stato necessario.

Nel giardino si può passeggiare seguendo il percorso a senso unico indicato e si possono fare brevi soste lungo il percorso per ammirare i fiori, si deve però mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e ottanta centimetri ed indossare la mascherina ed i guanti monouso.

Il Giardino dell’Iris al piazzale Michelangelo nasce nel 1954 con lo scopo di dare ospitalità ad un Concorso Internazionale annuale per le migliori varietà di Iris, il ‘Premio Firenze’, su iniziativa delle Signore Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri della Società Italiana Amici dei Fiori ed appassionate ibridatrici.

Il loro particolare interessamento rese possibile allestire la manifestazione nella città di Firenze, ritenuta la sua sede naturale per il legame che essa ha sempre avuto nella storia con questo fiore, tanto che nel suo gonfalone, come emblema, è un’Iris rossa in campo bianco (e non un giglio come erroneamente si crede).

La superficie del Giardino, di circa due ettari e mezzo, tenuta a oliveto e con vista sul bellissimo panorama offerto dalla città di Firenze, è suddivisa da vialetti selciati in pietra serena, piazzole, scalette e scalinate perimetrali in zone che ospitano: mostra permanente di Iris barbate alte e da bordura inviate per le varie edizioni del Concorso Internazionale Iris barbate intermedie e nane, giapponesi, sibirica, louisiana specie spontanee piante ornamentali di vario tipo.

La Società Italiana dell’Iris (S.I.D.I.) nasce a Firenze il 12 marzo 1959 con lo scopo principale di gestire il Giardino dell’Iris del Piazzale Michelangelo.

L’ingresso è gratuito ma viene richiesta un’offerta per la manutenzione del giardino.