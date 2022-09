🎧 Renzi: Nardella segretario PD? Pensi a Firenze… Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:58 Share Share Link Embed

Così il leader Iv Matteo Renzi a margine di un’iniziativa a Firenze. “Noi siamo in linea con Nardella, è il partito di Nardella che ha cambiato idea sull’aeroporto candidando la Cucchi. Sono convinto che Nardella voterà la Saccardi nel segreto dell’urna ma non lo potrà dire”

“Caro Dario, pensa a Firenze e non al Pd: per la tua campagna di segretario del Pd c’è tempo. Oggi, Dario, vota per chi difende l’aeroporto di Firenze e i lavoratori di Firenze, non per chi lavora contro l’interesse dei fiorentini”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a margine di un’iniziativa a Firenze.

”La citazione di Lorenzo il Magnifico -ha aggiunto Renzi riferendosi ad una dichiarazione del sindaco- Nardella la usa spesso ed effettivamente qualcosa si è fatto in questa città, anche alla luce delle numerose elargizioni che sono arrivate dal governo, a cominciare dalle tramvie. A Dario dico che mi aspetto di vederlo a difendere Firenze, non a difendere il suo partito.

Secondo Renzi, ”il Pd sta scegliendo di rinnegare battaglie storiche, anche a Firenze, come sull’aeroporto, per abbracciare i 5 stelle”. “A Firenze noi si va a doppia cifra o oltre -ha detto ancora il leader di IV- Che noi si prenda il 5 o il 15% penso che dopo il voto nel Pd fiorentino succederà quello che accadrà per i Dem nel resto del paese: ovvero ci sarà chi va con M5s e chi vuol fare il riformista. Poi non so se faranno un congresso o una scissione, ma una delle due la faranno. Auguri e in bocca al lupo”. Così il leader Iv Matteo Renzi intervenendo a Firenze a un’iniziativa elettorale.

Infine, sulle questioni geopolitiche , Renzi ha affermato ”sarebbe scorretto e disonesto negare che Meloni è stata la prima ad avere una posizione atlantista contro la Russia. A me interessa se brindano gli italiani. Possiamo fare un bel dibattito sulla Russia chiedendo a Conte perché ha portato i soldati russi in Italia durante la pandemia“.