Renzi lancia scuola estiva per under 30 a Lucca

“Siamo circondati da populismo e #fakenews. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio. Dal 21 al 24 agosto al Ciocco (LU), ospiteremo una scuola estiva per under30. Sono le ultime 24 ore per iscriversi: solo studiando combatteremo la cialtroneria”. Così Matteo Renzi su Twitter, dove pubblica anche il programma dei Comitati di azione civile e spiega le attività dell’iniziativa ‘Meritare l’Italia – scuola estiva per under30’. La scuola estiva ‘Meritare l’Italia’, si legge sul sito dei Comitati, “si rivolge a giovani dai 16 ai 30 anni.

Quattro giornate con Matteo Renzi, per combattere le fake news, per costruire una visione di futuro, per rendere protagonista una nuova generazione”. Non una semplice scuola di politica, si fa notare, “ma un’occasione inedita di formazione, incontro, discussione. Un tempo per lavorare insieme, per studiare, conoscere, appassionarsi: perché per osare sogni grandi servono strumenti interpretativi dell’oggi e del futuro che si sta generando”. “Per questo – si legge ancora sul sito dedicato ai Comitati di azione civile – vogliamo formare una nuova classe dirigente, che sia competente, coraggiosa, appassionata; una generazione di leaders non di followers. È una grande sfida: meritare l’Italia, con tutta la sua storia e la sua bellezza, ma anche riempire l’Italia e il suo futuro di merito”.