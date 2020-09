Regionali è testa a testa Giani-Ceccardi, sondaggio Sole24

Firenze, in Toscana per le elezioni regionali, si profila un testa a testa tra il candidato di centrosinistra Eugenio Giani con il 43% e la candidata della Lega Susanna Ceccardi con il 42,5% dei consensi.

Sono i dati che emergono dal sondaggio Winpool-Cise sulle regionali toscane e pubblicato dal quotidiano il Sole 24 ore. Molto più distaccati gli altri candidati: Irene Galletti (M5s) all’8,3% mentre agli altri candidati viene attribuito complessivamente il 6,2% dei consensi.

NOTA Metodologica sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore sulla Toscana Periodo realizzazione interviste 27-28 agosto 2020 Popolazione di riferimento: popolazione maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età. comuni, comuni capoluoghi e non, proporzionalmente all’universo della popolazione toscana. Metodo di campionamento: stratificato per provincia, comuni capoluogo e non, casuale ponderato per genere, fasce di età, ed intenzioni di voto alle ultime europee. Metodologia delle interviste: miste. Numero di interviste: 1000: 500 chiamate; 2317 rifiuti; 500 Cawi. Margine di errore con intervallo di confidenza: 99%; 2,4%.