Regionali: con un sondaggio il Pd nazionale vuole sciogliere le riserve su Giani

Il Pd nazionale ha commissionato un sondaggio per saggiare il gradimento dei toscani sul governo regionale e su Eugenio Giani. Con un risultato positivo la candidatura si potrà annunciare in primavera. Mentre resta in salita la strada per costruire il campo largo.

Alle prossime elezioni regionali mancano meno di nove mesi. Si voterà quasi certamente ad ottobre, perché la Meloni non accetterà mai di far slittare il momento elettorale, sperando di avere ancora il vento in poppa. Nel frattempo il Pd nazionale ha commissionato un sondaggio sull’operato del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Modo a dir poco singolare per riconfermare la sua candidatura. Ed è evidente che – essendoci di mezzo l’estate – i giochi dovranno chiudersi in primavera con il nome del candidato e con la coalizione. Passaggio, quest’ultimo, che continua a presentare grosse criticità. A breve l’incontro del cantiere voluto dal segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. Sempre a giorni l’assemblea regionale del M5s, ci sarà anche Giuseppe Conte, per decidere cosa fare. Alleanza Verdi Sinistra non vuole Renzi che da parte sua ha già detto di voler stare dentro il famoso campo largo. Che invece Calenda ha sconsigliato, parlando con Giani, di perseguire. Campo largo stanne alla larga, sembra abbia detto. Anche se c’è già chi si chiede: Calenda chi? Certo si potrebbe scrivere un programma innocuo, che possa accontentare tutti nella fase elettorale, ma poi cosa accadrebbe al momento del governo su rifiuti, aeroporto, energia rinnovabile, e via di altri temi sensibili, strategici e divisivi per un campo largo? La strada per la coalizione sembra ancora tutta in salita. Lo sanno anche a destra, anche se il candidato di Fratelli d’Italia Tomasi continua a non convincere Lega e Forza Italia. Che nel frattempo incontra il Sindaco di Viareggio Del Ghingaro (per provare ad allargare il campo del centro destra) che a sua volta aveva già incontrato Cecilia del Re di Firenze democratica. Grande è la confusione sotto il cielo della Toscana. Anche se per poco. La primavera è praticamente domani.