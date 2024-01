Via al recupero dell’ex Opera Pia a San Giuliano Terme

Entra nel vivo il recupero dell’ex Opera Pia a San Giuliano Terme (Pisa): un investimento che sfiora i 5 milioni di euro e cofinanziato per circa 4,2 da fondi Pnrr.

“E’ un restauro conservativo – spiega l’assessore al bilancio, Matteo Cecchelli – per riqualificare e rifunzionalizzare i fabbricati, ma anche

il ruolo di ‘porta’ del capoluogo considerata la forte vicinanza con la statale del Brennero”. L’obiettivo dell’amministrazione è un intervento di rigenerazione urbana legato al mantenimento delle caratteristiche fondanti del complesso nel suo insieme, ma anche per i singoli edifici, aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Corucci, “porterà a rivelare gradualmente l’anima rinnovata del complesso edilizio e il suo ritrovato ruolo di aggregatore sociale”. Infine, conclude il sindaco Sergio Di Maio, “San Giuliano Terme vedrà sorgere una rinnovata presenza di spazi con finalità pubblica, senza consumare suolo e recuperando un edificio dal grande valore storico e architettonico: le nuove forme di socialità, penso ad esempio al

coworking, che animeranno questo luogo, segnano un salto di qualità del nostro Comune. Nel complesso edilizio restaurato, precisa il Comune, saranno inserite “funzioni socio-residenziali all’interno dell’edificio principale e funzioni ‘pubbliche’ sugli spazi e i fabbricati del cortile interno: saranno realizzati appartamenti da adibire a residenze funzionali all’emergenza abitativa dotati dei necessari spazi comuni, un locale sociale, uno spazio per

coworking, una sala per incontri pubblici, un micro-nido.