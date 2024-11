Rapina a turista, 2 minori inseguiti passanti,denunciati polizia

Strappano la collana a una turista e scappano, due minorenni inseguiti da un passante e denunciati dalla polizia. E’accaduto la notte scorsa in piazza Duomo. I due presunti assalitori, 16 e 17 annni, entrambi stranieri, sono indagati per concorso in rapina.

La refurtiva non è stata ritrovata. Un terzo presunto complice è riuscito a fuggire. La turista americana, secondo quanto ricostruito, intorno alle 2.30 della notte scorsa sarebbe stata avvicinata da tre sconosciuti, uno dei quali dopo averle poggiato le mani sul collo le avrebbe strappato una collana d’oro. La scena non è passata inosservata a un gruppo di giovani che si sono lanciati all’inseguimento dei rapinatori.

Uno dei tre è riuscito a far perdere le tracce, secondo quanto ricostruito, mentre gli altri due sono stati raggiunti all’angolo tra via Guelfa e via Nazionale. Per far desistere gli inseguitori, uno dei due minorenni avrebbe brandito un coltello mentre l’altro avrebbe fatto ruotare una corda elastica.

Nel frattempo è intervenuta una volante che ha tagliato la strada ai due fuggitivi, fermandoli definitivamente. Per i due minorenni e’ scattato il fermo di identificazione e la denuncia. Gli agenti hanno recuperato tra le fioriere della zona il coltello che verosimilmente aveva in mano uno dei due ragazzi.