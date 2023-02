Rapina in strada a Firenze

Firenze, nel corso della giornata di lunedì, una donna di trentasei anni, denunciava di aver subito una rapina verso le ore 5:00 della mattina.

Una volta scesa alla fermata della tramvia “Paolo Uccello”, la donna era stata raggiunta da due ignoti individui che, dopo averla bloccata, riuscivano ad impossessarsi del suo telefono cellulare e di una carta PostePay, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Durante la rapina la vittima non riportava ferite essendo stata solo immobilizzata da uno dei due malviventi. In corso la verifica di eventuali impianti di video sorveglianza pubblica o privata presenti, per identificare i rapinatori.