Tenta rapina a donna e figlio disabile che poi è stato colto da malore

Avrebbe aperto lo sportello di un’autovettura in sosta presso il parcheggio di un supermercato di Campi Bisenzio (Firenze) con a bordo una donna e il figlio disabile, approfittando dell’assenza del conducente avrebbe sfilato le chiavi del veicolo dal quadro di accensione intimando ai passeggeri di scendere dal mezzo ma la donna che occupava il posto passeggero si sarebbe opposta strappandogli di mano le chiavi e chiudendo la vettura dall’interno. A quel punto l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni il veicolo minacciando la donna di morte se non avesse consegnato le chiavi. Per questo un 36enne, italiano, e’ stato arrestato in flagranza per il reato di tentata rapina dai carabinieri di San Piero a Ponti. Il figlio della donna, disabile, e’ stato colto da malore e soccorso dal personale sanitario giunto sul posto. Il 36enne, ultimate formalità di rito, verrà associato presso casa circondariale Sollicciano a Firenze a disposizione dell’autorità giudiziaria.