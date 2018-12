Rapido 904: Mattarella ricorda valori comunità contro eversione e insidie antidemocratiche

“Sono trascorsi 34 anni da quell’attentato infame sul treno rapido 904 ma rimane incancellabile la memoria dei lutti e delle indicibili sofferenze che sconvolsero cittadini inermi e famiglie in procinto di riunirsi per il Natale”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordare l’attentato del 1984.

“La Repubblica rinnova vicinanza e solidarietà ai parenti delle vittime, ai sopravvissuti, a chi è stato costretto a convivere con il dolore, a quanti non hanno mai smesso di impegnarsi – e continuano a operare – per ottenere la piena verità sugli autori della strage e per trasmettere ai più giovani quei valori democratici e di civiltà che la strategia eversiva voleva colpire”.

“La bomba collocata sul treno e fatta esplodere nella galleria, tra le stazioni di Vernio e San Benedetto Val di Sambro, nel più grande disprezzo per la vita umana, venne usata come mezzo per sferrare un attacco all’ordinamento democratico, per creare sgomento e disorientamento, per tentare di incrinare il legame tra i cittadini e le istituzioni. A questa aggressione la comunità nazionale reagì con unità, riaffermando i principi

che sono alla base del nostro patto costituzionale, e sconfiggendo, così, il disegno dei terroristi. Fu una stagione molto dura, con ripetute, gravissime ferite inferte al Paese.

L’attentato sul treno rapido 904 segnò un innesto criminale, mettendo in luce minacciose complicità tra mafia e terrorismo stragista, come hanno dimostrato le indagini, i processi e le

sentenze”. “La Repubblica è stata capace di sconfiggere le strategie della tensione e di rispondere ai ricatti eversivi senza venir meno ai valori costitutivi della nostra comunità di vita: è questo un insegnamento fondamentale che non dobbiamo dimenticare nell’affrontare le insidie che provengono dalle nuove forme di terrorismo e dalla criminalità organizzata”, conclude Mattarella.