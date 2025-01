Ranking Università per ambito: Unifi, Sant’Anna e Normale di Pisa tra le migliori al mondo

Secondo le classifiche di settore della rivista britannica Times Higher Education l’Università di Firenze risulta tra le 250 migliori università al mondo in due settori disciplinari, la Sant’Anna di Pisa nella Top 5 nazionale in sei ambiti, la Normale prima in Italia e 81esima al mondo nelle Physical sciences.

La Scuola Normale Superiore si conferma prima in Italia nelle Scienze fisiche, matematiche e chimiche e seconda nelle Scienze sociali nelle classifiche per aree disciplinari di Times Higher Education che conteggiano, tra l’altro, numero e impatto delle pubblicazioni scientifiche degli atenei in specifici settori disciplinari. Dopo essere stata classificata seconda in Italia e a ridosso delle prime 150 università del mondo (154esima) nella classifica generale pubblicata lo scorso ottobre sempre da Times Higher Education, la Normale conferma ottime performance anche in questa seconda tranche dei ranking THE, che si riferiscono a dati 2024.

Nelle Scienze fisiche (Physical Sciences) come matematica, fisica e chimica che sono tutte contemplate nella Classe accademica di Scienze con sede a Pisa, la Normale risulta prima nel nostro paese – a conferma dell’edizione 2022 e 2023 – e all’81° posto a livello mondiale (scalando 13 posizioni in un anno) su 1.447 università monitorate (la scorsa edizione erano meno, 1.370). Dominano questa classifica gli atenei statunitensi con ai primi tre posti California Institute of Technology, Harvard University e Stanford University.

La Scuola Normale è anche presente nel ranking by subject di Scienze sociali (Social Sciences) grazie alla classe di Scienze politico-sociali di Firenze ed è seconda in Italia dietro Bologna, piazzamento che conferma quello dello scorso anno. Questo specifico ranking ha conteggiato 1.093 atenei (997 lo scorso anno) ed è presidiato ai vertici da Mit (Massachusetts Institute of Technology), Oxford e Stanford university (Scuola Normale tra 176esima e 200 posizione a livello mondiale).

Nell’altra area disciplinare, Arti e scienze umane (Arts and humanities) il cui perimetro didattico e di ricerca in parte rientra nella Classe accademica di Lettere e Filosofia a Pisa, la Scuola Normale risulta quarta in Italia scalando un posto rispetto al piazzamento dello scorso anno, e tra la 101esima e 125esima posizione a livello mondiale. Ai vertici ci sono Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge e Oxford, 750 le università valutate, 691 lo scorso anno.