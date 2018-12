Quinta giornata di festival River To River: le donne e il cinema nell’India di oggi

Lunedì 10 dicembre, le donne e il cinema nell’India di oggi al 18/mo River to River. Protagonisti della 5/a giornata lo sport al femminile nel documentario “Purdah” (18.00) e la lotta per l’emancipazione nel delicato “Chitra (Nude)” (20.30)

La giornata è in collaborazione con il Festival dei Diritti del Comune di Firenze. Saranno presenti Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze e Stefania Pancini, del Festival dei Diritti del Comune di Firenze. Sarà una giornata interamente dedicata alla figura femminile, ai diritti e all’emancipazione delle donne, con proiezioni a tema come il documentario “Purdah” e il drammatico “Chitra (Nude)” quella di lunedì 10 dicembre, in programma nell’ambito del 18/mo River to River Florence Indian Film Festival, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r). La giornata è realizzata in collaborazione con il Festival dei Diritti, percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, gli stereotipi di genere e le discriminazioni sessuali, indetto dal Comune di Firenze.

In prima serata (ore 20.30) sarà proiettato “Chitra (Nude)”, delicato e potente al contempo e bandito da vari festival internazionali per il tema trattato, che mette in luce la dipendenza economica delle donne dagli uomini, la sottomissione forzata a cui sono sottoposte ma anche la forza di volontà della protagonista. Il toccante lungometraggio sull’emancipazione femminile realizzato Ravi Jadhav racconta di Yamuna, la quale è l’unica a sostenere economicamente suo figlio, dopo che il marito li abbandona. Si trasferisce a Mumbai dove inizia un lavoro da modella in una scuola d’arte.

“Si può giocare a cricket indossando l’hijab?” È il quesito che si pone Jeremy Guy, regista di “Purdah”, documentario in programma alle 18.00 che segue le vicende di una famiglia musulmana di Mumbai, dove le tre figlie lottano contro povertà, pressioni sociali e problemi familiari per inseguire le proprie aspirazioni.

La giornata si aprirà alle 15.30 con la proiezione degli episodi 3 e 4 della serie “Bisht, Please! di Biswapati Sarkar e proseguirà alle 16.30 con una selezione di cortometraggi che affronterà rivelazioni sconcertanti, la fuga disperata verso un futuro migliore. In programma: Ludo” di Shiladitya Moulik; “A Cold Summer Night” di Yash Sawant; “Forbidden” di Vibha Gulati e Pesum por chithirame di Sabarivasan Shanmugam.

Tutti i film sono programmati al cinema “La Compagnia” in via Cavour 50/r, Firenze. Biglietto singolo (mattina, pomeriggio, sera) 6,00 euro II Giornaliero 10,00 euro II Biglietto ridotto studenti 5,00 euro II Biglietto giornaliero con riduzione 8,00 euro