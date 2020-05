Questionario online Fase 2, con focus su commercio

Firenze, è online il nuovo questionario del Comune di Firenze per capire come i cittadini si stanno organizzando durante la fase 2. Il focus stavolta è sul commercio.

Tra i quesiti posti dal questionario di Palazzo Vecchio, viene chiesta la posizione dei fiorentini dopo le proteste dei ristoratori e degli ambulanti, con quale frequenza ci si recava, prima dell’emergenza, al mercato e al ristorante, se la crisi legata al Covid-19 cambierà le abitudini di acquisto e dove questi saranno effettuati (con varie possibilità, dai centri commerciali alle botteghe di quartiere).

Tra le domande si chiede anche quanto l’utente è preoccupato per la sua situazione e se Firenze tornerà ai livelli pre-Covid dal punto di vista economico. L’utente viene interrogato anche sul reddito familiare (se è sufficiente per superare questo periodo) e sull’attuale occupazione, ovvero se il lavoro viene svolto in smart working o no.

Il Questionario: