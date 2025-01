Queens of the Stone Age al Pistoia Blues

I grandi protagonisti della 44° edizione del Pistoia Blues Festival saranno i Queens of the Stone Age che si esibiranno sul palco di Piazza Duomo il prossimo 15 luglio 2025.

Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo (dopo Pistoia Blues saranno mercoledì 16 luglio a Romano d’Ezzelino (Vicenza) Villa Ca’ Cornaro, ospiti dell’AMA Music Festival). Confermati in apertura i The Amazons, rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs.

I Queens Of The Stone Age hanno pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera e si sono imposti come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock, entrando a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale. La popolarità della band arrivò ai massimi livelli quando nel 2003 “Songs for the Deaf” divenne disco d’oro, e i singoli No One Knows e Go with the Flow diventarono delle vere e proprie hit nelle radio e sul canale musicale MTV. Con la presenza alla batteria di Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), il disco venne pensato da Josh Homme come concept album, ispirato dai suoi frequenti viaggi in macchina attraverso il deserto californiano, nel quale la radio della macchina cambiava costantemente frequenza.

INFO FESTIVAL

BIGLIETTI ALLE ORE 10.00 DI VENERDÌ 24 GENNAIO 2025 SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICK

Pistoia Blues Festival al momento ha confermato i live di Blackberry Smoke (10 luglio), Gianna Nannini (13 luglio), QOTSA (+ The Amazons) (15 luglio).