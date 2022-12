Qualità della vita 2022 a Firenze, Nardella: “Guadagnato otto posizioni”

Firenze, nell’indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita 2022 la città ha guadagnato otto posizioni. A renderlo noto è il sindaco Dario Nardella, a ‘Timeline’ su Skytg24, dopo aver commentato la classifica uscita.

“Firenze ha guadagnato otto posizioni -dice Nardella-, merito dei fiorentini prima di tutto, ma anche del sistema sociale, economico e amministrativo della città che evidentemente ha risposto bene al Covid e a tutte le sue conseguenze”.

Firenze risulta terza, dopo Bologna e Bolzano. Parlando del turismo, Nardella ha detto che “ci presenta sempre una medaglia a due facce: da un lato è un fatto estremamente positivo perché comporta indicatori economici positivi e occupazione alta. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, e cioè l’aumento dei costi degli appartamenti e degli affitti”.

“Quindi -prosegue il sindaco- le città che hanno questi ottimi dati turistici devono anche fronteggiare il caro vita e in questo caso devo dire che i sindaci non hanno molti strumenti normativi per mantenere l’equilibrio. E’ quello che noi chiediamo da molto tempo ai Governi nazionali, cioè che ci siano più strumenti per regolare il tema degli affitti turistici brevi”.

Commentando i dati emersi dall’analisi, Nardella ha poi sottolineato che “nelle classifiche di questi anni purtroppo il divario tra nord e sud Italia è un dato abbastanza ricorrente, ma mi pare accentuato dalle conseguenze del Covid. E’ la dimostrazione che quando un’area urbana è solida, reattiva e resiliente allora certe esperienze come quella del Covid possono essere addirittura delle opportunità, ma quando invece hai un sistema fragile allora subisci ancora di più le conseguenze negative di questi shock come le pandemie”.