Pulizia delle rastrelliere nel Quartiere 1, iniziano martedì 17 gennaio

Firenze, attenzione agli interventi di pulizia delle rastrelliere che, anche a gennaio, interesseranno il Quartiere 1. Si tratta di interventi di pulizia ma anche di manutenzione e in alcuni casi sostituzione di dispositivi collocati in alcune strade del Quartiere.

Le operazioni di pulizia delle rastrelliere sono organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di AVR e di Alia. Complessivamente saranno 17 le postazioni interessate dagli interventi.

Il primo appuntamento è in programma martedì 17 gennaio e riguarderà i dispositivi collocati in via Ghibellina (altezza numero civico 116), via del Corso (altezza numero civico 16r), piazza dei Cerchi (altezza numero civico 7R), via dei Gondi (fronte 8r), via della Ninna (fronte numeri civici 7 e 7r), via dei Lamberti (altezza numero civico 39r), via dei Cavalieri (altezza numero civico 3r).

Venerdì 27 gennaio sarà la volta delle rastrelliere in via del Giglio (altezza numero civico 15), via dei Rondinelli (tratto 7, 25r), piazza dei Frescobaldi (altezza numero civico 1), piazza Nazario Sauro (altezza numero civico 16r), via dei Rustici (altezza numero civico 4), via Gino Capponi (altezza numero civico 14), via Ferdinando Bartolommei/via Santa Caterina d’Alessandria, via San Zanobi (altezza numeri civici 43r e 13).

Come consueto, oltre ai cartelli di divieto di sosta, nei giorni precedenti vengono collocati gli avvisi sulle biciclette presenti nelle rastrelliere. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione, infatti, le bici devono essere spostate. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro. (mf)