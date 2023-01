Controradio News ore 7.25 - 16 gennaio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 12:20 in via Edoardo Detti, alla periferia di Firenze, per un incendio di baracche, e di alcune masserizie, utilizzate probabilmente come ricovero di fortuna di persone senza fissa dimora. Dalle verifiche effettuate non risultano persone rimaste coinvolte. Per l’intervento inviati due automezzi e sette uomini dei vigili del fuoco.

Controradio News – Due giovani di 17 e 19 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Careggi ieri dopo esser rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la via Lucchese, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze). Sul posto, insieme ai sanitari, intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. I due viaggiavano su una moto finita a terra. Nella zona ci sono telecamere di sicurezza, da capire se hanno registrato immagini utili per ricostruire quanto accaduto

Controradio News – Doppia aggressione sabato notte davanti a un locale di via Palazzuolo, nel centro storico di Firenze. In entrambi i casi è intervenuta la polizia che ha anche effettuato un altro intervento per un automobilista che, ubriaco, si era messo a protestare con i sanitari. Gli atti saranno inviati anche alla polizia amministrativa per le valutazioni sul locale.

Controradio news – Si è svolto ieri a Firenze, in piazza Sant’Ambrogio, un presidio “in difesa della democrazia in Brasile”, organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti in Toscana (col supporto della Casa dei diritti dei popoli Toscana e del Centro Studi America Latina). La Cgil di Firenze ha partecipato all’iniziativa, anche in nome del gemellaggio con il sindacato brasiliano Cut recentemente confermato e rafforzato al Congresso della Camera del lavoro.

Controradio news – Grande successo di partecipazione ieri sera per la proiezione del documentario “Una vita tra due rivoluzioni” di Asia Raoufi, Lorenzo Cipriani e Maria Cassi sull’attuale situazione di repressioni e violenze in Iran promosso da Controradio, Controradio Club e TIF, in collaborazione il Comitato Donna, Vita e Libertà di Pistoia, il film è stato proiettato al cinema La Compagnia di Firenze seguito da un dibattito ad ingresso libero.