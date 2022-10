Protesta cittadini per tagli alberi viale Corsica

Firenze, protesta di alcuni cittadini e ambientalisti in viale Corsica, dove il comune aveva dato inizio al taglio di alcuni alberi.

All’inizio dei lavori di ripulitura della vegetazione spontanea e di alberi disposti dal comune, una ventina di manifestanti, hanno iniziato la manifestazione, sul posto della protesta è arrivata anche la polizia.

Durante la manifestazione, un uomo sarebbe salito in cima a un albero, rischiando una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre un altro, sempre per protesta, si sarebbe arrampicato su un mezzo in servizio mentre stava effettuando la potatura ed è stato portato via dagli agenti.

“Oggi ci avrebbe fatto piacere vedere il sindaco o la giunta in viale Corsica – hanno dichiarato i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu -. Questa mattina i movimenti e la cittadinanza hanno mandato un messaggio per l’inizio dello ‘sgombero’ dell’area cani, vissuta e apprezzata dal quartiere. Nel frattempo, numerose vetture sono state rimosse e si è voluto creare dall’alto un inutile contesto di tensione. C’è chi si prende cura del verde urbano e chi prova a reprimere persino questo”.

Palagi e Bundu hanno annunciato che chiederanno chiarimenti nella seduta del Consiglio comunale del prossimo 24 ottobre.