Proteggiti dal Coronavirus con l’Energy Dome dei DEVO

I Devo si uniscono alla lotta globale contro il coronavirus, lanciando sul mercato i loro caschi “energy dome”, che indossavano nei loro video degli anni Ottanta, modificati però per l’occasione, con l’aggiunta di uno schermo trasparente di protezione.

“Come sapete, la pandemia del Coronavirus ha annullato per il momento qualsiasi programma dei nostri concerti”, si legge sul loro web site, ma il nostro negozio è tornato on line, e ora siamo in grado di offrire interessanti “cool DEVO stuff”.

Nel sito infatti, oltre alle classiche magliette, sono in catalogo le mascherine customizzate con il logo della band e l’Energy Dome PPE Kit (Personal Protection Equipment), dotato di schermo di plastica “trasparente e spessa, progettata per essere attaccata facilmente al DEVO Energy Dome per proteggerti da microbi invisibili e fluidi corporei indesiderati. Stai al sicuro in stile devoluto!”.

“Whip it good!”.

Il Kit costa $49,98 e si può ordinare a questo indirizzo:

http://www.clubdevo.com/