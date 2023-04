Prosegue la campagna Regione-Anci Toscana per promuovere l’utilizzo dei droni nella Pubblica Amministrazione

Il 21 aprile si terrà una giornata dimostrativa al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, per dimostrazione pratiche e consigli su come pianificare ed eseguire i voli con droni.

Regione e Anci Toscana per promuovere l’utilizzo dei droni da parte della Pubblica amministrazione hanno fissato un nuovo appuntamento. In una nota si spiega che questa è una modalità innovativa che supporta sempre di più gli enti, con la creazione di ortofotomappe geo referenziate, di modelli 3D degli edifici e di modelli digitali del terreno. Dalla stessa nota viene ricordato inoltre che l’uso dei droni potrebbe semplificare diverse attivista delle amministrazioni locali per attività di prevenzione ed accertamento, come ad esempio la rilevazione di sinistri stradali da parte della municipale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei cantieri pubblici, l’acquisizione dei perimetri territoriali per aggiornare il catasto regionale incendi boschivi, l’attività per la individuazione repentina delle aree di rifiuti non autorizzate.

Il nuovo appuntamento, segue il quello che si è tenuto il 14 febbraio al Parco di San Rossore a Pisa. Lo scorso evento ha riscontrato un grande interesse e partecipazione, così la Regione ha deciso di inaugurare un’altra giornata dimostrativa il 21 aprile al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. All’evento parteciperanno 13 enti del territorio. Saranno effettuate dimostrazione pratiche saranno fornite informazioni e consigli sulle modalità di pianificazione ed esecuzione dei voli con droni. Sarà inoltre spiegato come utilizzare la piattaforma Fotogrammetrica Toscana della Regione.

Questi eventi, si spiega ancora, “rappresentano un’occasione unica per il personale degli enti locali toscani: per questo Anci e Regione invitano i Comuni interessati a scrivere a [email protected], per ospitare le iniziative previste nei prossimi mesi”. “Prosegue – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo – il progetto sperimentale di Regione Toscana ed Anci per l’utilizzo dei droni e delle nuove tecnologie per le attività di controllo del territorio. La Regione ha messo a disposizione di tutti gli enti locali toscani la piattaforma fotogrammetrica perché riteniamo che l’innovazione tecnologica debba migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici e l’efficacia dell’azione amministrativa. Invitiamo tutti i Comuni a farsi avanti per partecipare a questo percorso sperimentale”.

“La collaborazione con la Regione in questo campo sta ottenendo ottimi risultati – commenta Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e delegato Anci Toscana all’innovazione -. L’uso dei droni rivela enormi potenzialità, e grazie all’impegno condiviso sono sempre di più i Comuni che lo utilizzano. Questi eventi permettono alla Pa di tenere il passo con l’innovazione tecnologica e di fornire risposte e servizi migliori ai cittadini. Proprio per questo il nostro Comune si è offerto di ospitare una delle prossime giornate dimostrative”.