Proiettili da mortaio rinvenuti in una cassapanca, evacuato palazzo in centro a Firenze. In attesa dell’intervento degli artificieri del Genio dell’Esercito

Firenze, è stato evacuato un palazzo in via del Leone, proprio nel centro della città, a seguito del ritrovamento, in una cassapanca, di due proiettili da mortaio, che pare siano residuati bellici della Seconda guerra mondiale.

I proiettili da mortaio sono stati scoperti dalla proprietaria dell’appartamento, che ha fatto la segnalazione alla questura, dopo aver aperto un vecchio mobile che conteneva gli ordigni.

Per motivi di sicurezza, la strada del centro storico di Firenze, è stata chiusa, e tutti gli inquilini dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco per tenere in sicurezza l’area in attesa della rimozione e del trasferimento altrove, e la polizia municipale.

L’area intorno al palazzo è presidiata dalle forze dell’ordine in attesa dell’intervento degli artificieri del Genio dell’Esercito che come da prassi provvederanno alla rimozione dall’abitazione degli ordigni e al brillamento in sicurezza, in località dedicata.

Gli ordigni ritrovati nella casa, secondo altre informazioni, dovrebbero essere proiettili per mortaio Brixia, un armamento che fu in dotazione al regio esercito italiano durante la Secona guerra mondiale.

I proiettili del Brixia erano costituiti da granate da 45 mm, formata da un corpo bomba in acciaio con spoletta avvitato a un governale a quattro alette. Sono proiettili ‘esplodenti’ e quindi considerati molto pericolosi anche a distanza di molti anni falla loro fabbricazione. I mortai Brixia nel dopoguerra rimasero in servizio con l’Esercito Italiano fino agli anni cinquanta.