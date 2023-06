Primarie Pd per Firenze, Monni: “Strumento che non va scartato”

Primarie a Firenze, il dibattito va avanti. E’ una delle possibilità per la scelta del candidato sindaco all’interno di un’ipotetica coalizione di centrosinistra, ma anche un appello che arriva da più parti. L’ultima in ordine di tempo ad aver avanzato questo tipo di ipotesi è l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni.

Sulla scelta del candidato sindaco di Firenze e la possibilità di fare le primarie, come richiesto da alcuni esponenti politici di centrosinistra nelle ultime ore, prosegue quindi l’assessora Monni, “io credo che si debba provare a trovare una sintesi se la sintesi esiste. Altrimenti le primarie fanno parte dello statuto e del dna del Pd, credo che siano un momento di confronto importante, uno strumento che non va scartato per la selezione di una figura importante come il sindaco o la sindaca di Firenze”.

L’assessora all’ambiente ha detto queste cose a margine di un convegno a Palazzo Medici Riccardi, ribadendo il concetto legato ai profili. “Ora poi non credo che sia il caso di fare nomi”, ha risposto Monni a chi sottolineava come il suo nome fosse uscito tra i possibili candidati “però bisogna condividere un percorso. Credo che con grande serenità ci si possa confrontare anche alle primarie e uscirne sicuramente rafforzati”.

Dell’argomento si è parlato anche questa mattina nella Newsline di Controradio delle 8,15.