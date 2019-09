Presentati nuovi 12 autobus ibridi acquistati da Ataf Gestioni

Altri 12 nuovi autobus sono stati acquistati da Ataf Gestioni. I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina in Piazza Santissima Annunziata. Presenti il sindaco Dario Nardella, Vincenzo Ceccarelli Assessore ai Trasporti della Regione, Stefano Rossi Amministratore Delegato di Busitalia e Presidente di Ataf Gestioni, e Stefano Bonora Amministratore Delegato di Ataf Gestioni. L’investimento è di circa 3 milioni di euro, di cui il 54% finanziato dalla Regione Toscana.

I nuovi autobus Mercedes CitaroC2 CHY ibridi lunghi 12 metri, coniugano confort e sicurezza del viaggio alla mobilità ecosostenibile, consentendo dunque un ulteriore abbattimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. L’utilizzo di un motore elettrico e di supercapacitori in abbinamento al tradizionale motore endotermico, permette di accumulare energia durante il viaggio e di rilasciarla nel momento di massimo sforzo del motore, con la conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. I mezzo sono inoltre dotati di un sistema di videosorveglianza a bordo a tutela della sicurezza sia dei viaggiatori che del personale, ma anche di monitor che forniscono informazioni e notizie sul servizio di trasporto e sull’esperienza di viaggio.

Gli misure messe in campo da Ataf Gestioni hanno determinato sia una riduzione stimata delle emissioni inquinanti di CO2 nell’atmosfera corrispondente a quelle prodotte da 2mila automobili grazie al rinnovo della flotta, sia un maggior utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli utenti per i propri spostamenti. Infatti sono stati effettuati con i servizi di trasporto pubblico oltre 10 milioni di viaggi in più all’anno.

“Nell’arco degli ultimi cinque anni i passeggeri del sistema di trasporto pubblico urbano di Firenze sono aumentati raggiungendo i 95 milioni. Oltre 10 milioni di viaggi in più all’anno sono effettuati sui mezzi pubblici”, ha sottolineato Stefano Rossi. “Oltre al rinnovo della flotta autobus – continua-, in questi anni Ataf Gestioni ha concorso, con investimenti di oltre 50 milioni di euro, alla trasformazione e alla crescita della mobilità pubblica fiorentina mettendo in campo iniziative e progetti che rappresentano le tappe di un viaggio. La giornata di oggi segna un’altra importante tappa del viaggio intrapreso da Ataf Gestioni con l’acquisizione di ATAF nel dicembre 2012”.

“Il parco mezzi è stato rinnovato del 60% e oggi Ataf Gestioni ha in Europa una flotta tra le più giovani (età media di sette anni) ed ecosostenibili (oltre 80% della flotta Elettrica, Euro 5/6 o CNG). Salgono a 209 gli autobus che Ataf Gestioni, azienda diretta e controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha messo in servizio negli ultimi cinque anni per il trasporto pubblico a Firenze”, ha dichiarato Stefano Bonora.

Intervista di Domenico Guarino a Stefano Bonora, Amministratore Delegato di Ataf Gestioni.