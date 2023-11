🎧 Presentata la IV edizione del Premio Architettura Toscana: il bando on line dal 4 dicembre Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Torna il Premio Architettura Toscana, qui alla sua quarta edizione, e lo fa sottolineando la particolare attenzione alla funzione dell’architettura come arte sociale a cui tutta la società partecipa e nella quale si rappresenta progettando le proprie città e il proprio territorio, cercando di promuovere una qualità di vita migliore anche nei singoli aspetti del quotidiano.

Promosso da Consiglio regionale della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Firenze, Federazione degli Architetti della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Pisa, Fondazione Architetti Firenze e Ance Toscana, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli Architetti, il contest vuole premiare la ricerca, la qualità del fare progettuale, l’opera architettonica come strumento di rigenerazione, trasformazione del territorio, oggi più di ieri al centro del

dibattito in termini di sostenibilità e di rapporto tra uomo e ambiente. Le iscrizioni al bando dovranno essere effettuate dalle ore 12.00 di lunedì 4 dicembre 2023 fino alla mezzanotte del 12 febbraio del 2024. Saranno valutate le opere realizzate in Toscana negli ultimi cinque anni, suddivise tra cinque diverse categorie, tra cui una – Opera Prima – destinata ai progettisti che non abbiano compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del bando, l’unica con un premio in denaro di 5mila euro. La cerimonia conclusiva è in programma per il 13 giugno 2024 alla Palazzina Reale, dove sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori.  Oltre a rappresentare un’occasione per una panoramica completa dell’architettura in Toscana, il PAT serve a veicolare un altro messaggio importante, come ha ricordato il presidente dell’ordine degli Architetti di Firenze, Andrea Crociani: “E’ necessario rigenerare e riutilizzare i tanti fabbricati e volumi del territorio che sono stati abbandonati, ad esempio ex caserme o altri edifici pubblici, e che attendono di essere recuperati con una nuova destinazione d’uso evitando così un ulteriore consumo di suolo”. Un appello che arriva in conseguenza dei recenti eventi calamitosi e cui tutta la categoria guarda auspicando, tra le altre, che le opere possano continuare a ripensare in modo sostenibile e innovativo il territorio toscano. “Questa edizione cade nel mezzo di un periodo di grande interesse per capire quale direzione prenderà il settore nel prossimo futuro – ha detto Tommaso Barni, presidente del Comitato Organizzatore – sarà interessante vedere quali segnali emergeranno e se si potrà sperare nell’inaugurazione di un nuovo ciclo virtuoso e vitale”. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Con l’avvio del percorso verso la sua quarta edizione, il Premio Architettura si consolida come punto di riferimento nella nostra Regione per una riflessione sul presente e sul futuro di questa arte così radicata nella nostra terra. C’è bisogno che la politica e le istituzioni sappiano interpretare il tempo nuovo che abbiamo davanti”. Al PAT si aggiunge un altro concorso di idee, una call rivolta ai giovani architetti under 40 anni per il nuovo allestimento della mostra che esporrà i progetti vincitori selezionati. Tutte le informazioni su www.premio-architettura-toscana.itÂ