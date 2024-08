Tajani incontra il prefetto di Livorno, tra i temi il porto

Questa mattina il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi ha incontrato a Campiglia Marittima (Livorno) il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, per un breve scambio di saluti.

Lo rende noto la stessa prefettura spiegando che nel corso del “cordiale colloquio” è stata esaminata “la situazione complessiva della provincia, con particolare riferimento agli insediamenti sia industriali che infrastrutturali presenti sul territorio, nonché alle prospettive di sviluppo dello scalo portuale” di Livorno “come struttura fondamentale per favorire e incrementare i traffici commerciali con l’Europa”. Riguardo al porto, si precisa, “è stato fatto il punto di situazione sul potenziamento della linea di collegamento tra Spagna e Italia, che prevede il porto di Livorno come porta di accesso per potenziare i collegamenti ferroviari con tutto il territorio nazionale, nonché con i Paesi del centro-nord Europa.

“L’incontro è stato molto costruttivo – ha dichiarato Dionisi – perché abbiamo discusso di Livorno e della sua provincia, mettendo al centro lo sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio e delle comunità che vi abitano e vi lavorano. Massimo sostegno del ministro – ha aggiunto il prefetto – all’impegno della Prefettura finalizzato a promuovere e sollecitare ogni azione per rafforzare la funzione baricentrica di Livorno, essenziale per il rafforzamento del processo di internazionalizzazione del nostro Paese. Anche grazie a Livorno, al suo porto, in grande trasformazione e allo spirito inclusivo della gente, l’Italia può essere sempre più protagonista in Europa e nel mondo”.