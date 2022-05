Prefetto: alle Cascine problema sicurezza, ma gli spari di ieri sono un episodio a sè Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed

Quello di ieri alle Cascine “mi sembra un episodio. Un episodio che ha i suoi connotati che vede una singola persona, un poliziotto aver agito per motivi che saranno poi oggetto di ulteriori indagini. Esiste un problema più diffuso di sicurezza: è notorio che in quell’area c’è un tema legato allo spaccio, abbiamo operato in questi mesi per fronteggiare e per ridurre questo disagio, soprattutto nella parte del centro storico, nelle piazze più importanti, alla stazione. Chi dice quindi che bisogna mettere un presidio fisso non conosce le dinamiche con cui si affrontano questi problemi”.

Lo ha detto il prefetto di Firenze Valerio Valenti, a margine dell‘evento a Palazzo Vecchio per ricordare la strage di via dei Georgofili, a proposito di quanto accaduto ieri alle Cascine dove, secondo la ricostruzione fatta, un poliziotto, poi arrestato per resistenza, ha sparato due colpi di pistola dopo una discussione con un’altra persona che avrebbe ferito con un coltello.

“Dobbiamo mettere in campo ogni possibile strategia di intervento per evitare che quella zona elle Cascine diventi davvero terra di nessuno – ha aggiunto -. Mi sento di dire che l’azione della magistratura e delle forze di polizia è molto incisiva, sta dando anche parecchi risultati. Lo ha dimostrato il fatto che ieri in pochi minuti si è ricostruito quello che era successo, che ripeto mi sembra essere un episodio, un singolo soggetto protagonista di questa vicenda e che quindi va assolutamente ricondotto in questo ambito”.